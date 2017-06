Travail des enfants en Algérie : un taux infime

« Les résultats des enquêtes réalisées par l'inspection du travail démontrent que ce phénomène est marginal, le taux ne dépassant guère les 0,5% par rapport aux effectifs des travailleurs présents sur les lieux de travail contrôlés », tels sont les affirmations du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

Intervenant, hier, lors d'une rencontre organisée à l'occasion de la journée mondiale de Lutte contre le travail des enfants, M. Mourad Zemali a assuré que la tendance mettant en évidence le travail des enfants en milieu professionnel est toujours à la baisse.

Le ministre a réitéré, lors de cette journée organisée sous le slogan « Dans les conflits et les catastrophes, protégeons les enfants du travail des enfants », la position constante de l’Algérie qui travaille de manière sereine et soutenue pour la concrétisation des recommandations et normes internationales, à travers les mesures prises dans la lutte contre le travail des enfants et la protection de l’enfance de manière générale.

« L’Inspection du travail procède de manière permanente au contrôle du respect de l’âge légal au travail à travers les inspections quotidiennes mais aussi les enquêtes régulièrement lancées pour s’enquérir de l’état de l’application de la loi en matière de respect de l’âge légal au travail » a, dans ce contexte, tenu à préciser le ministre.

M. Zemali a cité les dispositifs et les politiques nationales prises en matière de lutte contre le travail des enfants notamment en ce qui concerne l'age minimal d'admission à l'emploi et l'enseignement obligatoire et gratuit, outre la création, depuis 2003, d'une commission nationale intersectorielle de prévention et de lutte contre le travail des enfants.

« Quelque 8 millions d'enfants âgés entre 6 et 16 ans sont scolarisés, de manière gratuite et obligatoire, avec un taux de scolarisation de 98% », a-t-il précisé.

Très soucieuse de respecter ses engagements internationaux, l'Algérie a ratifié en 1992, la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que les principales conventions internationales pertinentes dont la convention n° 138 relative à l'âge minimal d'admission à l'emploi, a rappelé le ministre.

M. Zemali a appelé, dans ce sens, les parents à préserver les droits de leurs enfants, soulignant que le travail des enfants en Algérie était souvent constaté en milieu familial. « Des actions d’information et de sensibilisation sont initiées en faveur des enfants et de leurs parents ainsi que de la société de manière générale pour contrecarrer le travail des enfants », a-t-il noté.

Au plan international, il affirme que l’Algérie est signataire des six principales conventions internationales du BIT sur le travail des enfants citant, en outre, que des programmes conséquents d’apprentissage et de formation professionnelle sont également assurés aux enfants en déperdition scolaire ou en fin de cycle scolaire (en moyenne 650.000 à 700.000 élèves). Toutefois, en matière de lutte contre le travail des enfants, le responsable a fait remarquer que le secteur adopte deux stratégies, à savoir le contrôle par les services de l’inspection du travail de tout enfant surpris au travail et la poursuite pénale des employeurs en infraction. Ceci sans compter le fait que la loi de finances 2015 a durci considérablement les sanctions à l’encontre des employeurs faisant travailler des enfants. « Dans son article 54, la LFC 2015 stipule qu’une amende de 10.000 à 20.000 DA est infligée aux employeurs contrevenants. Celle-ci a été décuplée, si l’on considère qu’elle était de 1.000 à 2.000 DA dans les lois des années 1990 », a-t-il dit.

En outre, le ministre tiendra à mettre en exergue le fait que les pires formes de travail des enfants (conflits armés impliquant des enfants, exploitation sexuelle et économique des enfants, réseaux de trafics impliquant des enfants…), ne sont nullement observés dans notre pays.

De son côté, M. Roland Sarton représentant de l'Organisation internationale du travail (OIT) a fait savoir que 168 millions d'enfants sont au travail aujourd'hui dans le monde, dont 85 millions font un travail dangereux.

Selon lui, ces enfants sont employés dans l'agriculture (99 millions), dans les mines, dans les usines et dans le tourisme, où ils produisent des marchandises et des services consommés par des millions de personnes chaque jour.

« Le Programme de développement durable à l'horizon 2030 réaffirme l'objectif de venir à bout du travail des enfants », a-t-il dit.

Il a évoqué dans ce sillage les efforts consentis au niveau international en matière de lutte contre le travail des enfants, saluant par la même occasion les efforts consentis par l’Algérie dans ce domaine.

Sarah A. Benali Cherif