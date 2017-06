Récupération des archives algériennes détenues en France : Reprise des discussions en septembre

« Les discussions engagées par l'Algérie pour la restitution des archives nationales détenues par la France devront reprendre dès septembre prochain », telle est l’annonce faite par le directeur général des Archives nationales, M. Abdelmadjid Chikhi, à l’APS.

Intervenant samedi dernier à l'occasion de la journée internationale des Archives, célébrée le 9 juin, M. Chikhi n’a pas manqué de relever la « lenteur » qui caractérise ces opérations. « Le changement de responsables à la tête des institutions en France retardent la récupération de ce pan important de la mémoire collective des Algériens », a-t-il expliqué.

Il a fait savoir que les autorités politiques ont entrepris depuis de nombreuses démarches pour restituer ces archives « spoliées » ou « déplacées » en France, pendant et après l'indépendance. Le responsable a rappelé, dans ce contexte, que la première demande algérienne remontait à 1964.

En marge de cette rencontre, une exposition regroupant des extraits de documents de différentes époques de l'histoire de l'Algérie et des photos a été dévoilée au public, comme cet extrait transcrit en arabe et en anglais du Traité de paix conclu avec la Hollande en mai 1760, et le Traité avec les Etats-Unis en 1775.

Des images retraçant les activités du Centre national des archives dont la collecte, le classement et la préservation des archives ainsi que des publications des archives nationales font partie de cette exposition, ouverte au public et qui se poursuit jusqu'à la fin juin à l'annexe du Centre des archives nationales. Il y a lieu de rappeler que le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a déclaré que l'Algérie n'avait récupéré que 2% de ses archives détenues par la France, ajoutant que les relations entre les deux pays ne sauraient être normales sans le règlement du dossier de Mémoire, l'Algérie ne comptant pas renoncer à sa revendication relative à la restitution de la totalité de ses archives.

Le ministre a rappelé l'installation à l'occasion de sa dernière visite en France, de trois commissions dont l'une est chargée de l'examen des archives nationales détenues par la France, tandis que la deuxième s'occupe du traitement du dossier des Algériens disparus durant la période coloniale. La troisième commission est, par ailleurs, chargée du dossier des victimes des essais nucléaires effectués par la France durant la période coloniale, a précisé le ministre qui a fait remarquer que les archives ne concernaient pas uniquement les documents liés à la Révolution, mais également tout ce qui concerne les infrastructures de l'Algérie, l'architecture et l'urbanisme.

M. Zitouni a demandé à maintes reprises, aux autorités françaises d'accélérer le travail des commissions, ajoutant que les archives en possession de l'Algérie et les témoignages recueillis ainsi que les mémoires écrites, y compris les mémoires des bourreaux français, suffisaient pour écrire l'histoire de l'Algérie durant cette période.

Il a, par ailleurs, souligné que la revendication relative à la restitution des archives était une question de « principe pour les Algériens ».



Acquisition de 600 archives datant de l’ère ottomane



Il y a lieu de rappeler que dans ses différentes démarches de restitution des archives relatives à l’histoire du pays, l’État algérien a acquis au mois d’avril dernier, pas moins de 600 archives datant de l’époque ottomane. Des documents précieux pour l’Histoire de l’Algérie. Ils couvrent la période allant du 16e siècle, pendant la régence ottomane, au début de la colonisation française, avec notamment les témoignages originaux de certains généraux français de l’époque.

L’acquisition s’est faite lors d’une vente aux enchères organisée par la maison Marambat-Malafosse à Toulouse, dans le sud de la France. Le montant de l’enchère victorieuse a été celle de l’Algérie pour la somme de 94.000 euros, soit plus de 11 millions de dinars algériens. Le ministère de la Culture a indiqué la nature des documents obtenus. Pour la plupart, il s’agit de « livres, photographies, manuscrits et cartes géographiques ».

Les acquéreurs ont dû affronter la « rude concurrence » de collectionneurs privés étrangers et d’institutions françaises qui n’ont eu de cesse de faire grimper le prix de chaque enchère. Un lot dont l’État algérien se félicite d’avoir fait l’acquisition.

En effet, cela témoigne de ses efforts déployés pour récupérer autant d’archives que possible et permettre ainsi aux chercheurs algériens de mener des études et analyses approfondies en se basant sur des documents fiables. Reste maintenant à savoir à quelle échéance ces archives seront disponibles pour consultations par les chercheurs et historiens. Toujours dans le cadre de ses efforts visant à récupérer ses archives, l'Algérie œuvre également à la restitution des crânes des premiers résistants algériens, conservés au musée de l'Homme à Paris sachant que 32 crânes de vaillants résistants algériens ont été recensés. « L’Algérie demeure attachée à la récupération des crânes de nos aïeux qui doivent avoir leurs sépultures en Algérie », a indiqué le ministre.

Il y a lieu de signaler que les archives de 12 pays arabes ont été récupérées par l’Algérie, dont notamment la Tunisie, la Libye et l’Egypte.

Sarah A. Benali Cherif