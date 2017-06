Plan d’action du gouvernement : Timing serré

Prévue pour le 18 juin, la présentation du Plan d’action du gouvernement par le Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, devant le Parlement serait reportée à une date ultérieure. L’échéance du report n’est, pour l’heure, pas fixée par les services du Premier ministre et ce, contrairement à ce qui été rapporté hier par certaines sources qui ont évoqué la date des 21 et 22 juin pour la prestation de M. Tebboune devant les parlementaires.

De sources fiables des services du Premier ministre indiquent en effet qu’aucune date fixant ce report n’est pour l’heure arrêtée. Les mêmes sources ne manquent pas de mettre de l’avant également le fait avant qu’il soit présenté devant les députés et sénateurs, le Plan d’action du nouveau gouvernement devra nécessairement être examiné en réunion du Conseil des ministres qui décidera de son approbation. « Nous sommes dans l’attente de la convocation de ce Conseil des ministres », indique-t-on. Sur un autre volet, la nouvelle APN qui se prépare donc à accueillir prochainement le Premier ministre continue ses préparatifs à un rythme accéléré en prévision de cet événement majeur d’où il est attendu de conférer une véritable impulsion à l’action de cette 8e législature. Ces préparatifs, toujours en cours au sein de la nouvelle Assemblée, portent notamment sur le volet de la structuration, soit la désignation des neufs vice-présidents de l’APN qui fait l’objet d’un processus de concertations et de tractation parlementaire toujours en cours. S’ensuivra après ce processus la mise en place des douze commissions parlementaires au sujet desquelles le président de l’APN, M. Saïd Bouhadja, nous a déjà fait savoir dans une déclaration à El Moudjahid que leur installation est programmée après la présentation du Plan d’action du gouvernent.

Ce document a été finalisé, rappelle-t-on mercredi dernier lors de la réunion du Conseil du gouvernement tenue sous l’égide du Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, qui avait d’emblée privilégié une démarche multisectorielle dans l’élaboration de ce document. Cette mission a été en effet confiée à des groupes de travail représentant plusieurs départements ministériels qui sont occupés à bien définir les priorités du Plan d’action du gouvernement portant essentiellement sur l’amélioration du pouvoir d’achat, la protection de l’économie nationale et la rationalisation des importations à travers notamment la réduction de la facture des produits superflus afin de se prémunir contre tout risque de retour à l’endettement extérieur.

La lutte contre le chômage, la création de logements, la justice sociale et la préservation des couches défavorisées et l'encouragement des projets d'investissement figurent également parmi les priorités du nouveau gouvernement.

Rappelons qu’à l'issue de la cérémonie de passation de pouvoir avec son prédécesseur, Abdelmalek Sellal, le nouveau Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, avait indiqué qu'une reconversion économique « nécessaire » et « urgente » allait être la priorité de la nouvelle équipe gouvernementale pour que l'Algérie « ne dépende plus des fluctuations des prix des hydrocarbures ».

« Une autre priorité s'impose, c'est la reconversion de notre économie, qui a été entamée par mon prédécesseur, ami et frère, Abdelmalek Sellal. Une reconversion économique nécessaire et urgente pour faire en sorte que notre pays ne dépende plus des fluctuations des prix des hydrocarbures », avait-il déclaré.

« Il s'agit de construire une économie plus saine et plus équilibrée dans laquelle le secteur privé aura toute sa place, peut-être même une place prioritaire, avec toute la régulation et le contrôle que doit faire le gouvernement, au nom du Président de la République », avait ajouté M. Tebboune.

A la faveur de ces déclarations faites par le Premier ministre, l’opinion a été ainsi avisée des priorités du nouveau gouvernement. Lors du Conseil de gouvernent, l’ambitieux plan d’action a été examiné et consolidé en profondeur. Le document en question est fin prêt.

Karim Aoudia