À l’occasion de la fête nationale de leur pays : Le Président Bouteflika félicite ses homologues russe et philippin

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue russe, Vladimir Poutine, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son «entière disponibilité» à œuvrer au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Russie. «Il m'est particulièrement agréable, au moment où la Fédération de Russie célèbre sa fête nationale, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes vœux les meilleurs de santé et de bien-être pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple russe ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Cette heureuse opportunité m'offre également l'occasion de vous réitérer mon entière disponibilité à œuvrer, avec vous, au renforcement et à l'approfondissement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, et à poursuivre la concertation politique sur les questions d'intérêt commun, dans le cadre de la Déclaration sur le Partenariat stratégique qui lie l'Algérie et la Russie, qui a permis une meilleure convergence de nos positions sur les questions qui préoccupent la communauté internationale», a souligné le Chef de l'État.



M. Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue philippin, Rodrigo Duterte, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a salué la qualité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. «Il me plaît, alors que votre pays célèbre sa fête nationale, de présenter à Votre Excellence, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations, accompagnées de mes vœux de santé et de bien-être pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple philippin ami», a écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je tiens, à cette occasion, à saluer la qualité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays, et à vous réitérer ma détermination à les promouvoir et à les renforcer au mieux des intérêts et des aspirations de nos deux peuples», a ajouté le Chef de l'État.