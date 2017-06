Presse : Le journaliste Mohamed Houadef n’est plus

L’ancien journaliste, Mohamed Houadef, est décédé hier matin à l’âge de 67 ans à l’hôpital de la ville d’Aïn Touta (Batna) suite à un malaise cardiaque, a-t-on appris auprès de ses proches. Le regretté était un cadre du secteur des forêts et l’un des anciens journalistes correspondants à la wilaya de Batna, et avait entamé sa carrière journalistique en tant que correspondant à l’hebdomadaire El Hadef, avant de prendre la direction du bureau du quotidien Le Soir d’Algérie dans la capitale des Aurès et ensuite celle du quotidien Liberté pendant plusieurs années. Le défunt, père de 6 enfants, était connu et apprécié dans les milieux sportifs, où il a eu à assurer plusieurs couvertures médiatiques dans diverses compétitions. Membre actif au Croissant-Rouge algérien (CRA), Mohamed Houadef a également présidé la Fédération nationale des sports mécaniques, ainsi que d’autres associations, dont celle des correspondants journalistes à Batna. Mohamed Houadef sera inhumé aujourd’hui après la prière d’Al Dohr, au cimetière Bouzourane à Batna.

Condoléances du ministre de la communication



Affecté par le décès de l’ancien journaliste et ancien correspondant de plusieurs titres nationaux à Batna, Mohamed HOUADEF, le ministre de la Communication, Monsieur Djamel KAOUANE, tient à présenter à la famille du défunt ses condoléances les plus attristées, et l’assure, en cette douloureuse circonstance, de son soutien et de toute sa sympathie.

Il prie Allah Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de l’accueillir en Son vaste paradis.

«À Allah nous sommes, et à Lui nous retournons.»