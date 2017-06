M. ZaâlAne s’entretient avec les ambassadeurs de Chine et de France : Identifier les axes de coopération

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a reçu les ambassadeurs, respectivement, de Chine, Yang Guangyu, et de France, Bernard Emie, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre du renforcement et de développement des moyens de coopération et de partenariat dans le secteur des travaux publics et des transports. Les discussions avec l'ambassadeur chinois ont été l'occasion de passer en revue de nombreuses questions d'intérêt commun liées aussi bien au secteur des travaux publics qu'aux transports, et ont permis également d'identifier les principaux axes de coopération algéro-chinoise. À ce titre, M. Zaâlane a souligné la nécessité de promouvoir le partenariat existant entre les deux pays et de mettre en place tous les moyens nécessaires à sa réussite.

De son côté, l'ambassadeur chinois a exprimé sa satisfaction quant à «la confiance et les relations solides qui lient les deux pays». Les deux parties ont réitéré leur engagement à poursuivre les efforts afin de réaliser leurs aspirations conjointes qui tiennent compte des intérêts partagés tout en se félicitant des excellentes relations de coopération qui lient l'Algérie et la Chine. Quant aux discussions avec l'ambassadeur français, elles ont permis d'identifier les principaux axes de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine des transports maritime, aérien et ferroviaire. Les deux parties ont réitéré leur engagement à poursuivre les efforts afin de réaliser leurs aspirations conjointes qui tiennent compte des intérêts partagés tout en se félicitant des excellentes relations de coopération qui lient l'Algérie et la France.