M. Jean-Yves Le Drian en visite en Algérie : Coopération et situation régionale au menu

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a entamé hier une visite de travail en Algérie, qui «s’inscrit dans le cadre de la tradition de concertation régulière entre les deux pays liés par des relations fortes et diversifiées».

M. Le Drian a été accueilli, à son arrivée à l’aéroport international Houari-Boumediene, par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. À cette occasion, M. Messahel fera, avec son homologue français, «le point de l’avancement des nombreux chantiers et dossiers inhérents à la coopération bilatérale», comme ils procèderont à «un examen approfondi des questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye et au Mali, ainsi que celles ayant trait à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme». Cette visite sera l’occasion, pour les deux ministres, d’évoquer «les prochaines échéances bilatérales».