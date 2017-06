Brèves des Fédérations sportives

* BADMINTON : 24 athlètes des moins de 19 ans filles et garçons ont disputé vendredi soir le tournoi du TOP-12 à la salle omnisports du Caroubier (Alger) dans le cadre des "Nuits du badminton".



* VOILE : la régate de sélection de la série bic techno et les stages de préparation des équipes nationales se poursuivent au niveau de l'école de voile d'Alger-Plage en prévision des prochaines échéances.



* ATHLETISME : le président de la Fédération algérienne d'athlétisme, Abdelhakim Dib, a indiqué que la date limite pour les engagements de participation aux championnats d'Afrique des moins de 20 ans, prévus du 29 juin au 2 juillet à Tlemcen, a été fixée au vendredi prochain.



* WATER-POLO : dans son plan d'action de formation, la Fédération algérienne de natation, en collaboration avec la Fédération internationale de la discipline, organise du 12 au 21 juillet un stage d'initiateur au Centre de regroupement des équipes nationales à Souïdania (Alger).



* NATATION : des membres de la Fédération algérienne de natation ont effectué une visite d'inspection pour superviser les travaux de la nouvelle piscine (bassin 25m) de Médéa qui doit être inaugurée le 5 juillet prochain. Le championnat d'Algérie en eau libre aura lieu le 8 août prochain au barrage de Boukerdane (Tipasa).



* SPORTS TRADITIONNELS : le président de la Fédération algérienne des jeux et sports traditionnels, Mamouni Bouterfas, a apporté son soutien aux instances fédérales qui contestent la régularité de l'assemblée générale élective du Comité olympique et sportif algérien, tenue le 27 mai dernier et qui a conduit à la réélection de Mustapha Berraf à la présidence.



* TENNIS : l'Amel Université Annaba organise le tournoi national Hot Summer 2 au Tennis club de la Tabacoop (Annaba) du 1er au 15 juillet. La participation sera ouverte aux poussins, benjamins, minimes et seniors des deux sexes. Le dernier délai d'inscription est prévu pour le 20 juin.



* ARTS MARTIAUX : la Fédération algérienne des arts martiaux a demandé aux présidents des Comités techniques de l'instance fédérale de transmettre les rapports des compétitions organisées au titre du 1er semestre de 2017 et les diplômes de classement des athlètes dans les plus brefs délais. Les disciplines concernées sont le kung fu wush, le yoseikan budo, le kempo, le qwan ki do, la boxe chinoise et le vo vietnam.