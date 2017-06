JSK : Les Canaris ont tourné la page d’une saison ratée

La JSK a mis un point final à une saison « cauchemardesque » samedi passé par une victoire étriquée à domicile (1-0) face à l’USMBA. Un succès très important en ce sens où il permet aux Canaris d’assurer officiellement leur maintien en Ligue 1. La victoire face à l’O. Médéa la semaine dernière (1-2) a été certes importante, mais il manquait à la JSK ce succès pour être sûre de rester parmi l’élite la saison prochaine. Le contrat étant rempli, quand bien même la déception est totale chez un public habitué des titres, la direction de la JSK se projette d’ores et déjà dans l’avenir.



Hannachi veut Amani comme Manager



En effet, Mohand-Chérif Hannachi, qui déclarait il y a quelques jours qu’il s’en ira « après avoir sauvé le club», semble avoir depuis révisé sa décision et se prépare déjà pour le mercato. L’infatigable président de la JSK a déclaré à la presse avoir déjà tracé une feuille de route pour l’intersaison. Et qui dit feuille de route pour Hannachi dit automatiquement mercato. En effet, le président des Canaris a coché plusieurs noms de joueurs qu’il voudrait recruter cet été. Pour ce faire, il est actuellement en négociations avec Djamel Amani, l’ancien président du RCA qu’il veut nommer comme manager général. Le boss kabyle est convaincu qu’Amani a le flair pour dénicher les bonnes affaires, notamment en matière de joueurs africains. Dans cette optique, la JSK serait déjà sur les traces de deux joueurs offensifs, un meneur de jeu et un attaquant qu’elle voudrait faire signer. En outre, trois noms de joueurs évoluant en Ligue 2 dont Saadou, Zouari et Djabout.



Il compte sur l’apport de Rebrab



Pour réussir son recrutement, Mohand-Chérif Hannachi compte sur l’apport de Issad Rebrab. Le président de la JSK a déclaré qu’il a « rendez-vous cette semaine avec l’homme d’affaires » pour négocier la façon dont il pourra aider la JSK. L’on imagine que Rebrab va débloquer de l’argent pour le club kabyle sous forme de sponsoring qui servira, comme a dit Hannachi, au recrutement. Sur le principe donc, la nouvelle saison de la JSK a déjà commencé. Comme à chaque intersaison, le mercato s’annonce mouvementé. A suivre.

Amar Benrabah