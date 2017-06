Championnat de Ligue 1-Mobilis (29e journée) : L’ESS en apothéose

Quatre formations, à savoir le RCR, le CSC, le DRBT et l’USMH restent encore sous la menace. Par ailleurs, le Mouloudia d’Alger à mis un terme au suspense concernant la seconde place synonyme de participation à la Ligue des champions d’Afrique. Les poulains du coach Mouassa ont largement disposé de l’Olympique de Médéa (4-0), qui n’a plus rien à perdre ni à gagner dans cet exercice. 18’, le capitaine Hachoud ouvre le bal, permettant à sa formation de regagner le vestiaire avec un petit avantage à la marque. De retour des vestiaires, Derrardja (48’) met à l’abri les locaux d’un éventuel retour de l’OM. Nekkache se met lui aussi de la partie, en réalisant le doublé (58’ et 64’). Un succès net et sans bavure qui permet au MCA d’assurer la place de dauphin et de se pencher sur la préparation de sa demi-finale de coupe d’Algérie face à l’ESS. De son côté, l’USM Alger s’est inclinée à Sétif face à l’Entente (2-1), qui a reçu à l’occasion son bouclier de champion, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, du président de la FAF, Kheireddine Zetchi, et du premier responsable de la LFP, Mahfoud Kerbadj. Les locaux ont rapidement pris l’avantage grâce à Djahnit (4’), qui a su profiter d’une mésentente entre la défense et son portier pour glisser le cuir dans les filets. 64’, Djabou d’un tir placé des vingt mètres double la mise, avant que les Algérois ne réduisent la marque par l’intermédiaire de Sayoud, sur coup franc (75’). A moins de remporter la ligue des champions, cette année, les Rouge et Noir disputeront la saison prochaine la coupe de la CAF. Pour la course au maintien, la JSK a sauvé sa peau, en prenant le meilleur sur l’USM Bel Abbes sur un score étriqué. L’unique réalisation de la partie a été l’œuvre du jeune Mesbahi. Le duo Rahmouni-Moussouni a fait appel à cinq jeunes espoirs pour cette rencontre déterminante. Par ailleurs, le CS Constantine est allé chercher la victoire à Alger, face au Nasr Hussein-Dey (1-2). Trois précieux points qui permettent aux Sanafirs de garder leurs chances de maintien intactes. C’est le cas aussi pour le DRB Tadjenanet, auteur d’un match nul à Oran face au MCO (2-2). Le point du nul, lors de la dernière journée, suffira à sauver le CSC et DRBT, qui évolueront à domicile. Les choses se compliquent pour l’USMH et le RCR, adversaire du jour. Les deux formations se sont neutralisées au terme d’une rencontre qui a connu une fin, pour le moins, houleuse (0-0). Désormais, les deux teams sont les plus exposés.

Rédha M.

Résultats :

MC Oran - DRB Tadjenanet 2-2

NA Hussein-Dey - CS Constantine 1-2

CA Batna - CR Belouizdad 0-1

USM El-Harrach - RC Relizane 0-0 (match interrompu pendant 25 minutes avant de reprendre)

JS Kabylie - USM Bel-Abbes 1-0

ES Sétif - USM Alger 2-1

JS Saoura - MO Béjaia 3-0

MC Alger - Olympique Médéa 4-0



Classement :

Pts J

1) ES Sétif 57 29

2) MC Alger 50 29

3) USM Alger 47 29

4) USM Bel-Abbès 45 29

..) JS Saoura 45 29

6) CR Belouizdad 42 29

7) MC Oran 40 29

8) NA Hussein Dey 39 29

9) Olympique Médéa 37 29

--) JS Kabylie 37 29

11) DRB Tadjenanet 36 29

--) CS Constantine 36 29

13) USM El-Harrach 35 29

14) RC Relizane 33 29

15) CA Batna 25 29

16) MO Béjaïa 18 29