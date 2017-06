Basket-ball, Championnat d'Algérie féminin (Play-offs - 6e journée), GSP-HDM : à qui sourira le titre ?

La 6e et dernière journée du tournoi des play-offs, comptant pour le championnat d'Algérie féminin de basket-ball, oppose aujourd’hui, à Hydra (Alger, 23h00), le GS Pétroliers (champion sortant) à son dauphin Husseïn-Dey Marine, dans une rencontre capitale pour l'attribution du titre de la saison 2016-2017. Les deux formations algéroises, à égalité de points (9 pts) et qui se retrouveront également le week-end prochain en demi-finales de la coupe d'Algérie, joueront leur va-tout dans cette rencontre considérée comme une véritable finale, dont le vainqueur sera sacré du titre national tant convoité. Le GSP, qui détient le titre national depuis 2013, visera un 10e sacre dont le 5e consécutivement. Battues au match aller au Caroubier (50-58), les Pétrolières n'ont d'autre alternative que de gagner par au moins 9 points d'écart pour atteindre leur objectif, alors que les Marines d'Husseïn-Dey, tenantes de la coupe d'Algérie 2015-2016, visent tout simplement leur 1er sacre en championnat. Les deux meilleures équipes du basket féminin algérien avaient, rappelle-t-on, animé lors de la saison 2015-2016 la finale du championnat, remportée par le GSP à l'aller (74-58) et au retour (52-50). La 2e rencontre opposera, à Gué de Constantine (Alger), la JF Kouba au MT Sétif dans un match sans incidence sur le classement général.

Programme de la 6e journée, aujourd’hui

- Hydra (23h00) : GS Pétroliers - Husseïn-Dey Marine

- Gué de Constantine (22h00) : JF Kouba - MT Sétif



Classement : Pts J

1. GS Pétroliers 9 5

2. HD Marine 9 5

3. MT Sétif 7 5

4. JF Kouba 5 5