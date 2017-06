Athlétisme, Sélection militaire : L'entraîneur Abdelkrim Lamri a démissionné

L'entraîneur d'athletisme de la sélection militaire algérienne (CREPESM) Abdelkrim Lamri a présenté sa démission jeudi dernier, mais son départ ne sera effectif qu'après le Mondial-2017 à Londres, a appris l'APS auprès du concerné. «Deux de mes athlètes, Billel Tabti et Hicham Bouchicha, se sont qualifiés pour le 3000 m steeple des prochains championnats du monde en Angleterre prévus en aout prochain. Je vais donc rester à leurs côtés, jusqu'au déroulement de cette compétition» a expliqué Lamri à l'APS. Le désormais ex-sélectionneur national militaire a rencontré ses supérieurs jeudi dernier et leur a fait part de son intention d'arrêter. «J'étais signataire d'un contrat de trois ans, et il me restait une dernière année à honorer, mais j'ai voulu essayer autre chose, et mon choix a été respecté. La séparation s'est faite à l'amiable» a tenu à préciser Lamri, qui ne risque pas de chômer, puisque trois propositions lui ont déjà été faites, dont deux de l'étranger. «Outre la Fédération algérienne d'athlétisme, j'ai été contacté par ses homologues du Koweït et des Emirats Arabes Unis. Pour le moment, je n'ai pas pris de décision, mais on verra plus clair après le Mondial» a-t-il conclu.