Athlétisme,Mondiaux-2017 (3000 m steeple) à Londres : blessé, Rabah Abboud ne sera peut-être pas du voyage

Le demi-fondiste algérien, Rabah Abboud, blessé à un mollet, risque de rater sa qualification aux prochains championnats du monde d'athlétisme, prévus cet été à Londres (Angleterre) a-t-on appris samedi auprès de son entraîneur, Abdelkrim Lamri.

«Les Mondiaux de Londres auront lieu du 4 au 13 août, mais le dernier délai pour réaliser les minima nécessaires est fixé au 24 juillet» a expliqué Lamri à l'APS, avant de préciser que «la blessure d'Abboud nécessitera un repos complet pendant 15 jours», et que le fait d'intervenir «pendant mois de Ramadhan empêchera probablement l'athlète de travailler convenablement après sa guérison». Selon Lamri, il s'agit plus précisément d'une «élongation au mollet», soit la même blessure qui avait pénalisé Abboud l'an dernier et qui semble s'être réveillé, cette année encore. À l'instar de ses coéquipiers en sélection nationale militaire, Abboud devait disputer un certain nombre de compétitions en Europe, avec l'objectif de réussir les minima du 3000 m steeple, fixés à 8:32.00 par la Direction technique nationale de la Fédération algérienne d'athlétisme, en vue des Mondiaux de Londres. Abboud devait disputer, entre autres, un meeting le 9 juin courant à Bilbao (Espagne), avant d'y renoncer à cause de sa blessure. Mais ses coéquipiers en sélection militaire, Billel Tabti et Hicham Bouchicha, ont réussi leurs minima et seront donc bel et bien présents à Londres. L'Algérie a déjà qualifié six athlètes pour ces Mondiaux, à savoir Abdelmalek Lahoulou (400 m haies), Kenza Dahmani (marathon), Mohamed Amine Belferar (800 m), Amina Bettiche (3000 m steeple), ainsi que Billel Tabti et Hicham Bouchicha, sur le 3000 mètres steeple).