Éliminatoires coupe d'Afrique 2019, Groupe D: Algérie 1- Togo 0 : L'essentiel pour les Verts

L'EN a battu hier soir au stade Mustapha Tchaker de Blida son homologue du Togo par la plus petite des marges. L'équipe visiteuse sans être un foudre de guerre, s'est montrée coriace et a posé beaucoup de problèmes aux Verts qui heureusement sont quand même parvenus à l'emporter.

Le sélectionneur national Lucas Alcaraz a aligné en la circonstance l'équipe suivante: M'Bolhi, Attal (Feghouli 46') ( Medjani81') ,Ghoulam,Mandi,Bensebaini, Bentaleb,Guedioura,Hanni, Slimani,Brahimi (Soudani 69') Mahrez. On constate qu'il a fait confiance au même onze qui a donné la réplique à la Guinée mardi passé. La première période a été largement dominée par les Verts sans pour autant que cela soit significatif au niveau du tableau d'affichage. Les camarades de l'excellent Bensabaini ont évité de confondre vitesse et précipitation. Ils ont plutôt fait en sorte de s'appliquer au mieux. Ils ont bien fait circuler le ballon devant une équipe togolaise qui défendait en bloc et qui s'est recroquevillée dans son camp pour réduire les espaces et la marge de manœuvre des Algériens. Les capés d'Alcatraz parviennent malgré ça à ouvrir la marque par l'entremise de Hanni. Ce dernier profite d'un joli travail de ses coéquipiers pour placer une balle lobée qui s'en va mourir au fond des filets de Bassa Djeri, qui impuissant ne pouvait que constater les dégâts ( 24'). Ce but donnera plus d'ailes aux coéquipiers de Slimani, qui prennent d'avantage confiance. Le jeu des Verts devient plus fluide avec Bentaleb, Brahimi, Hanni et Mahrez à la manoeuvre. L'EN aurait pu doubler la mise à trois autres reprises au moins. Le Togo a manqué un but certain suite au sauvetage de Bensabaini d'un retourné acrobatique de la ligne de M'Bolhi suite à une bourde de ce dernier (16'). La première mi-temps se termine à l'avantage des Camarades de M'Bolhi par la plus petite des marges (1-0). Dès la reprise, le sélectionneur national procède au remplacement de Attal qui s'est blessé à l'épaule et qui été auteur d'une bonne première mi-temps par l'expérimenté Feghouli pour apporter plus de poids et de métier sur le flanc droit. Ce dernier sera lui même remplacé à quelques encablures de la fin du match par Medjani en raison de blessure. Le second half a connu une physionomie tout à fait différente du premier. L'équipe nationale a connu une véritable et inquiétante baisse de régime. Le Togo prend le jeu à son compte. Il parvient même a dominé et à mettre en danger les Verts qui subissent le jeu. Heureusement que Guedioura and Co se sont bien battus et ont tenu bon jusqu'au bout, préservant ainsi leur maigre avance jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre botswanais. Les Verts ont gagné sans vraiment convaincre. Cela dit, l'essentiel se sont les trois points empochés en attendant mieux. Alcaraz a du pai n sur la planche. Mais, l'espoir est permis.

M.A.A.