MDN : Arrestation de trois terroristes à Constantine en possession de plus de 200.000 euros

La traque des terroristes se poursuit sans relâche et les forces de sécurité, l’Armée nationale populaire en tête, n’en finissent pas de donner les coups de butoir aux groupes terroristes.

En effet, comme l’a annoncé hier, un communiqué de presse du ministère de la Défense nationale, c’est grâce à l’exploitation «efficiente» de renseignements, un détachement de l’ANP, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale et de la sureté nationale, ont capturé, dans la matinée d’hier, lors d’une opération de «qualité» menée dans la nouvelle ville Ali-Mendjeli de Constantine (5e Région militaire), trois terroristes et autant d’éléments de soutien ont arrêtés. A l’issue de cette prise, deux pistolets automatiques, une quantité de munitions, un véhicule utilitaire, un micro-ordinateur portable, 8 téléphones cellulaires et surtout une somme d’argent considérable en devises sonnantes et trébuchantes s’élevant à 202.400 euros et 84.500 DA ont été récupérés. La même source a révélé l’identité des terroristes présumés capturés. Il s’agit de M. Omar dit El Kaâkaâ, ayant rejoint les groupes terroristes en 2008, D. Abdellah alias Hacen El Assimi qui est monté au maquis en 2007 et enfin A. Moadh. «Cette opération combinée vient réitérer la vigilance et le professionnalisme des forces de l’Armée nationale populaire et les différents corps de sécurité, ainsi que leur interopérabilité efficace, notamment en ce mois sacré du Ramadhan», s’est félicité le MDN. Il convient de rappeler que cette énième opération antiterroriste intervient 48 heures après celle de Blida où trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés en leur possession deux fusils de chasse. Des résultats, jugés probants, qui sont d’ailleurs confirmés par la «belle moisson» réalisée ces dernières semaines par les forces de l’Armée nationale populaire. Un bilan du ministère de la défense nationale avait fait état à ce propos de la mise hors d’état de dizaines de terroristes et de l’arrestation de 73 éléments de soutien en 4 mois seulement. A titre d’exemple, 9 terroristes ont été éliminés au mois de février dernier à Bouira, Illizi et Jijel et 9 autres ont été appréhendés à Tizi-Ouzou sans oublier l’interpellation d’une dizaine d’éléments de soutien à Adrar, Tébessa et Boumerdès. Le mois de mars a été marqué de son côté par l’élimination de 12 terroristes à Boumerdès, Bordj Bou Arreridj, Tizi-Ouzou, Mila et Tindouf et la récupération d’un lot d’armement de guerre important. En avril, 7 terroristes ont été mis hors d’état de nuire dont 5 ont été abattus, les deux autres ont été interpellés, outre la découverte de trois cadavres de terroristes et la réédition de trois terroristes. Aussi, on compte l’arrestation de 11 éléments de soutien aux groupes terroristes et la destruction de 67 casemates. Plus récent encore, le bilan du mois de mai indique l’élimination de 10 terroristes et l’arrestation de quatre autres ainsi que de trois éléments de soutien quand un autre terroriste s’est rendu de son propre gré.

SAM