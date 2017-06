Revue El Djeïch : Atteindre la plus haute disponibilité opérationnelle

La visite de travail et d’inspection du vice ministre de la Défense nationale, chef d’Etat major de l’ANP, le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah dans la 4e RM, et son inauguration de la frégate El Moudamir 911, au siège du commandement des forces navales, constituent les deux principaux événements qui font la Une du dernier numéro de la revue El Djeïch (n° 1438-juin 2017). Des activités habituelles, somme toute, mais qui ont le mérite, le grand mérite de souligner que «la politique de formation et d’instruction mise en œuvre par le haut commandement de l’ANP dans tous les domaines, a eu des résultats positifs, comme le montre la maîtrise tant des équipements modernes mis à la disposition de nos éléments que l’exécution des différents exercices tactiques, et ce, dans le but d’atteindre les plus hauts degrés de disponibilité opérationnelle, être en mesure de faire face à toute menace, préserver la souveraineté nationale et sauvegarder le legs de nos glorieux aînés qui ont consenti un lourd tribu pour son recouvrement», précise l’édito d’El Djeïch.

Abordant ensuite ces deux événements en détail, la publication a évoqué l’exercice tactique supervisé par le général de corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah dans la 4e RM, entrant dans le cadre de l’exécution du programme annuel de préparation au combat, avant de faire part de l’inauguration par le chef d’Etat major de l’ANP de la frégate El Moudamir 911, une nouvelle acquisition qui permet de renforcer les capacités des forces navales de l’ANP, dans le cadre du plan de développement et de modernisation de notre flotte navale. Dans la rubrique «coup de projecteur», la revue s’est penchée sur la décolonisation du Sahara Occidental en présentant un long commentaire, intitulé «un conflit qui dure».

Dans le domaine des fabrications militaires, la publication est revenue sur l’exposition des produits algériens à Nouakchott (Mauritanie), organisée du 30 avril au 07 mai 2017, en saluant à cet égard la première participation de l’ANP à une manifestation internationale. Les amateurs de reportages seront pour leur part conviés à un zoom sur la 8e division blindée, une des plus grandes formations des forces terrestres de L’ANP, dont la création remonte aux années 70 et qui a participé à la guerre arabo israélienne de 1973, aux côtés des armées arabes.

La célébration de la journée mondiale de l’Enfance a donné également l’occasion à la revue El Djeïch d’appeler à accorder plus de droits pour l’enfant africain, sans oublier à cet égard de souligner le défi constant de la protection des enfants lors des conflits armés. Thème inédit, la revue s’interroge sur l’implication de la défense dans une nouvelle politique et stratégie de développement durable pour résoudre une problématique de taille , à savoir comment conjuguer environnement et entrainements militaires en passant par des éléments clés, la préservation de la biodiversité, l’éco-conception et enfin une maîtrise de la consommation d’énergie.

Mourad A.