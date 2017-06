Mme Benghebrit donne le coup d’envoi du Bac à Guelma : Dans d’excellentes conditions

La ministre de l’Education nationale, Nouria Benghebrit, a donné dimanche le coup d’envoi des épreuves du baccalauréat depuis le technicum Abdelmadjid Azzizi de la commune d’Héliopolis dans la wilaya de Guelma.

La ministre a assisté à l’ouverture des plis contenant les sujets de l’épreuve des mathématiques pour la filière lettres, philosophie et langues étrangères. Animant une conférence de presse à l’occasion, Mme Benghebrit a assuré que les épreuves du baccalauréat 2017 ont démarré dans « d’excellentes conditions » et il n’y a « aucune fuite de sujets ». Elle a fait état d’informations relatives à la diffusion par certains individus de sujets après 15 minutes du début des épreuves, assurant qu’il faut faire une nette distinction entre « fuite et diffusion » et une telle diffusion « ne peut point être assimilée à une fuite », a-t-elle dit. Affirmant « qu’une enquête approfondie sur l’origine de cette diffusion sera néanmoins menée », la ministre a indiqué que « la justice demeure la seule partie habilitée à se prononcer sur pareilles situations ». Mme Benghebrit a ajouté que les pouvoirs publics garantissent la crédibilité d’aussi importantes épreuves nationales et « l’Etat ne tolèrera pas l’utilisation mauvaise, immorale ou illégale des nouvelles technologies de l’information et de la communication », annonçant que des dispositions adéquates seront prises dont « le brouillage des communications téléphoniques dans les centres d’examens ».

Elle a, en outre, relevé que la coordination des efforts de plusieurs départements ministériels pour assurer la réussite des examens de baccalauréat de cette année et mettre en place les conditions adéquates y compris « les mesures sécuritaires », a porté ses fruits à travers « la confiance totale placée par la société dans l’Etat pour garantir le principe d’égalité des chances pour les élèves ». Concernant les situations de certaines élèves qui arrivent plus tard que l’heure d’examen, la ministre a affirmé que leur cas est similaire au voyageur qui rate son avion et doivent, de ce fait, attendre l’année prochaine pour se représenter, estimant que le secteur de l’Education se caractérise par « la discipline et les élèves sont censés être habitués le long de l’année à rejoindre leurs classes à 8h00 ». La ministre a considéré « le climat favorable et les conditions naturelles ayant marqué l’actuelle année scolaire ayant permis aux élèves de se donner pleinement à leurs cours sans perturbations ni fermeture d’établissements scolaires, laissent prévoir des résultats meilleurs » que ceux de l’année écoulée.



Plus de 761.000 candidats



Il faut rappeler que plus de 761.000 élèves ont entamé hier, les épreuves du baccalauréat 2017 dans 2.518 centres d’examen sur le territoire national, alors que plus de 3.700 détenus sont également concernés par ces épreuves. Les statistiques du ministère de l’Education nationale font ressortir un total de 761.701 candidats concernés par cette session, un chiffre en baisse de 56.817 candidats par rapport à l’édition de 2016. Sur le total inscrit, 491.298 sont des candidats scolarisés et 270.403 postulent en candidats libres, soit 35,50% du nombre global, alors que le nombre de filles inscrites représente 54,71%.

La ministre de l’Education avait rassuré que les mêmes procédures en vigueur seront appliquées lors de cette session avec la possibilité de choisir entre deux sujets dans chaque matière, précisant que les candidats bénéficieront, s’agissant de la durée des épreuves, de 30 minutes supplémentaires. En ce qui concerne les candidats détenus, le ministère de la Justice avait précisé que les épreuves se dérouleront sous la supervision de l’Office national des examens et concours (ONEC) et seront encadrées par les fonctionnaires de l’Education nationale, conformément à l’accord liant les deux institutions. Le ministère de la Justice a tenu à préciser, en outre, que les candidats ont bénéficié de préparations psychologiques et d’orientations prodiguées par les psychologues relevant du secteur pénitentiaire, ajoutant que pour la session 2016-2017, il a été recensé 42.433 inscrits dans l’enseignement général, dont 34.037 inscrits aux cours par correspondance, 1.150 étudiants universitaires, 7.246 inscrits aux cours d’alphabétisation et 7.680 candidats à l’examen du cycle moyen. Le nombre d’inscrits à la formation professionnelle et libre, durant la même saison, a atteint, quant à lui, 39.380, dont des inscrits à la session de février 2017, selon la même source. D’autre part, et afin de préserver la crédibilité de l’examen du baccalauréat et de garantir le principe d’égalité des chances entre les candidats, Mme Benghebrit avait assuré que des mesures nécessaires ont été prises pour sécuriser l’opération à travers « un protocole extrêmement long et très pointu qui sera mis en œuvre au niveau local avec la contribution des services de sécurité ».



Avis mitigés des candidats



Les avis des candidats au baccalauréat étaient mitigés, au premier jour des épreuves quant à la difficulté des sujets notamment ceux des mathématiques et ce, dans les différentes filières. Lors d’une tournée effectuée à travers quelques centres d’examens d’Alger, les avis des candidats quant à la difficulté des sujets de langue arabe et des mathématiques étaient mitigés. Rencontrés devant l’entrée du lycée Saad Dahleb à Kouba, les candidats Amine et Mustapha, qui attendaient leurs camarades ont affirmé que le sujet des mathématiques était « difficile », indiquant qu’ils ont trouvé d’« énormes difficultés » pour répondre à toutes les questions. « Le sujet des mathématiques n’était pas abordable. J’ai pas bien travaillé. C’était vraiment difficile », a affirmé Amine.

Le même constat a été établi par d’autres candidats, à l’instar de Nawel, candidate au CEM Aissat Idir à Alger Centre, qui a indiqué avoir perdu sa concentration dès que les enseignants surveillants ont distribué le sujet d’examen ». « Le sujet était difficile, c’est tout ce que je peux vous dire », a-t-elle lancé. Une candidate libre au lycée Haroun Rachid s’est dit « inquiète », quant à elle, relevant avoir raté l’épreuve des maths. « Je n’ai pas bien travaillé. J’ai trouvé du mal à répondre aux questions », a déclaré Nadia qui passe cet examen pour la seconde fois. Pour sa part, Nacéra, candidate libre, mère de cinq enfants, a exprimé le vœu de pouvoir décrocher cet examen d’autant qu’elle a consacré beaucoup de son temps à la révision, soulignant que la réussite est « tributaire de la volonté et la détermination, abstraction faite de l’âge de la personne et de ses responsabilités ». S’adressant à Sara et d’autres postulants pour les rassurer, un parent d’élève à déclaré que « la réussite » à l’examen du baccalauréat ne se limite pas à une ou deux notes mais bien à l’ensemble des notes obtenues dans toutes les matières. « Vous avez du temps pour vous rattraper.

Oubliez les examens du premier jour et pensez aux épreuves qui restent », a-t-il renchéri. En ce qui concerne le sujet d’arabe, la quasi-totalité des candidats des différentes filières ont exprimé leur satisfaction quant au sujet et ont fait part de leur souhait que le reste des épreuves soient aussi abordables. Amina une jeune candidate au baccalauréat de 17 ans, filière maths technique rencontrée au lycée des Mathématiques à Kouba a exprimé sa satisfaction concernant le sujet de l’arabe qui était selon elle « très abordable ». « Je suis contente et optimiste pour le reste des épreuves. Le sujet d’arabe était facile, je n’ai pas trouvé de difficulté », a-t-elle indiqué. Pour son camarade Samy, le sujet d’arabe était facile et toutes les questions étaient claires.

Salima Ettouahria

Annaba

Dans le vif du sujet



Plus de 15.000 candidats, toutes filières confondues, ont commencé, hier, dès neuf heures du matin, à subir les épreuves écrites. Le nombre de candidats scolarisés des deux sexes se monte à 9.027 et celui des candidats libres à 6.425. Ces derniers, comptent parmi eux un bon nombre de bacheliers voulant améliorer leurs performances pour pouvoir accéder aux filières de leur choix. Ils sont 3.902 encadreurs répartis à travers 58 centres d’examen en vue de garantir l’égalité des chances à tous les candidats. Durant cette session, l’on enregistre pas moins de 16 candidats aux besoins spécifiques pour lesquels toutes les mesures nécessaires ont été prises pour passer les épreuves sans grandes difficultés. Les deux établissements de rééducation à savoir Bouzaàroura et Laleulick accueillent également 220 détenus. Pour rester dans les statistiques, comparativement à l’année passée le nombre de candidats a légèrement diminué quand on sait que pendant la session précédente, ils étaient quelque 16.815, soit une baisse de 1.363 postulants. Côté organisation, il faut dire que tous les moyens ont été mobilisés pour que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Il faut noter que pour cette session Annaba a été dotée de deux centres de correction, les lycées Moubarek El Mili et Saint-Augustin.

B. G.

Sidi Bel-Abbès

Bonne organisation

Toutes les conditions semblaient être réunies pour le bon déroulement des épreuves avec une forte mobilisation des moyens humains et matériels. 40 centres d’examen accueilleront les 10.637 candidats toutes filières confondues et la prise en charge des volets liés au transport, à la santé et à la sécurité des établissements est assurée. Sur l’effectif enregistré, il y a lieu de noter que le nombre des candidats libres s’élève à 3.753 candidats et 100 autres sont de nationalité étrangère. L’autre fait saillant de cette édition concerne l’aménagement d’un centre d’examen au niveau de l’établissement de rééducation permettant à ses 67 pensionnaires de passer l’examen. Il convient de relever que l’effectif de cette édition a connu une certaine réduction de l’ordre de 1.360 candidats par rapport à l’exercice précédent. Par ailleurs, la collecte des copies s’effectue au quotidien au niveau de l’espace de regroupement d’Azza Abdelkader avant leur acheminement vers les centres de correction. Le lycée Ennadjah servira quant à lui de centre de correction pour d’autres régions de l’Ouest. Un véritable réseau est érigé par la perfection d’une organisation et la transparence des actes de cette importante opération.

A. B.

Oran

Faible taux d’absence



Au total près de 24.819 candidats (9.917 garçons et 7.245 filles) ont entamé, hier matin, les épreuves du baccalauréat dans de « bonnes conditions et sans qu’aucun incident ne soit enregistré a-t-on appris de Mme Saker Assia, chargée de communication auprès de la direction de l’éducation nationale de la wilaya d’Oran. Les candidats concourront à travers 73 centres d’examen répartis sur les 26 communes de la wilaya encadrés par 5.349 surveillants. Sur le total des inscrits, 7.714 se sont présentés à ces examens à titre de candidats libres (4.182 filles et 3.532 garçons), a indiqué la même responsable. L’on saura, par ailleurs, que l’opération de correction des copies sera assurée par 921 correcteurs répartis entre deux centres, en l’occurrence le lycée Colonel Lotfi et Mohammed Ben Allal, ex-technique de jeunes filles.

Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement des examens, indique notre interlocutrice. Concernant les candidats ayant manqué cette première journée des examens du bac, Mme Saker évoque un nombre très faible d’absences enregistrées. A la sortie des centres d’examens, ambiance plutôt tendue chez les candidats de la branche littéraire qui ont passé, hier, les épreuves des mathématiques et sciences islamiques « franchement je suis stressée et j’ai très peur. Les mathématiques ont toujours été un vrai casse-tête pour moi. Ce n’est pas mon point fort à vrai dire. Mais je ferai de mon mieux grâce à l’aide de Dieu », a confié Sarah.

A. Saher

Tizi-Ouzou

Forte défection des candidats libres



C’est dans une totale sérénité qu’ont débuté hier matin les épreuves avec cette année 20.955 candidats, dont 12.218 filles et 8.757 garçons. Selon la direction locale de l’éducation, l’examen s’est déroulé, pour son premier jour, dans les meilleures conditions dans les 70 centres d’examens de la wilaya où n’a été enregistrée aucune réclamation ou incident. Concernant les absences, notre source a fait état de la défection de 2.024 candidats, dont 1.919 candidats libres et 105 scolarisés, pour diverses raisons. L’épreuve de la matinée de ce premier jour est jugée à la portée de tous les candidats qui se sont préparés convenablement à cet examen.

Signalons que 101 candidats détenus sont concernés par cet examen qui s’est déroulé dans de bonnes conditions au niveau du centre pénitentiaire.

Sur les 20.955 élèves, 14.900 candidats sont scolarisés et 6.055 sont des candidats libres, indique t- on de même source. Pour cette session, 15.447 élèves subiront l’épreuve de langue nationale et officielle tamazight.

Bel. Adrar



Le projet de loi relatif à l’utilisation du bracelet électronique approuvé par le conseil des ministres

Le projet de loi relatif à l’utilisation du nouveau dispositif de surveillance «bracelet électronique» à été approuvé officiellement mercredi passé lors du Conseil des ministres. Ce dispositif sera mis en application après sa parution dans le Journal Officiel, comme l’a indiqué Tayeb Louh, hier, à l’occasion de sa visite à l’établissement pénitentiaire d’El Harrach pour assurer le bon déroulement des épreuves du baccalauréat.

Selon le ministre, l’application de cet instrument, considéré comme alternative à l’emprisonnement de certains prévenus, et qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réforme et de modernisation de la justice par le recours aux technologies de l’information et de la communication, fait de l’Algérie la première au Maghreb à l’avoir utilisé et la deuxième en Afrique après l’Afrique du Sud. L’utilisation du bracelet électronique qui entre dans le cadre du contrôle judiciaire vise à renforcer le caractère exceptionnel de la détention préventive qui est très critiquée dans tous les pays du monde car étant en contradiction avec la règle de la présomption d’innocence. Il est équipé d’une puce permettant la géo localisation des prévenus, qui ont l’interdiction de quitter leur lieu d’assignation. Par ailleurs, et poursuivant le cadre de réforme pénitentiaire, M. Louh a fait savoir que de nouveaux mécanismes seront introduits dans les établissements pénitentiaires. Il s’agit, dira t-il, de l’empreinte digitale qui permettra d’avoir l’identité complète du détenu, empêchant ainsi d’avoir les cas de falsification. Cette mesure a été introduite dans un premier temps à la prison d’El Harrach pour être généraliser par la suite dans toutes les Etablissements pénitentiaires.

K.A.A.

Sétif

Une organisation à la hauteur



«Tout est normal et tout se déroule dans des conditions satisfaisantes » souligne le directeur de l’éducation Bezala Abdelaziz pour un examen qui a fait l’objet de la plus haute attention depuis le début de l’ année scolaire et ne souffre pour l’heure d’aucune contrainte pouvant effectivement affecter son bon déroulement au niveau des 92 centres implantés sur le territoire de cette vaste wilaya, toujours avec le souci d’éviter aux candidats de longs déplacements et les mettre ainsi dans les meilleures conditions.

Hier dans la matinée et en dépit de la chaleur qui prévaut, l’effervescence était donc à la mesure de l’événement marqué par la sécurisation de tous les centres d’examen par les services de sécurité et le strict respect des orientations de la tutelle et de la cellule présidée par le wali.

Une organisation qui n’est pas sans rassurer les parents d’élèves et autres institutions dont des candidats se présentent au BAC a l’instar du centre de rééducation qui est parvenu à obtenir jusque là de bons résultats dans une wilaya où l’ambition première des responsables du secteur de l’éducation, consiste à se maintenir parmi les trois premiers au niveau national sinon mieux.

27.183 candidats dont 17.628 scolarisés ont rejoint hier les centres d’examen, encadrés par 6.852 fonctionnaires du secteur de l’Education.

F . Zoghbi