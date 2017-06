3.710 détenus, candidats au baccalauréat : Les études, garantie d’une meilleure réinsertion

Le coup d’envoi des épreuves du baccalauréat pour les candidats détenus, a été donné hier par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, à partir de l’établissement de rééducation d’El Harrach.

Le ministre qui était accompagné d’une importante délégation de son département, a annoncé, que dans le but d’assurer le bon déroulement de cet examen et éviter la fuite des sujets, il a été mis en place «plan efficient» préparé par un organisme national chargé de la prévention et la lutte contre les crimes liés à des moyens technologiques, en coordination avec tous les corps de la sécurité nationale, ainsi que plusieurs ministères, sous l’égide de la justice, et qui est présidé par un juge pour faire face à chaque fuite de sujet. Il a précisé que ce plan permettra la reconnaissance «en temps réel» de la personne qui a procédé à la fuite du sujet «cet organisme est entré en travaux depuis plusieurs semaines pour la préparation de ce plan qui permettra un bon déroulement de ces examens selon les normes internationales» a-t-il expliqué.

Ils sont 3.710 inscrit aux épreuves du baccalauréat 2017 au niveau de 42 établissements pénitentiaires, répartis sur le territoire national, agréés par le ministère de l’Education nationale comme des centres d’examens officiels. «Ce chiffre est appelé à s’accroitre d’année en année» selon les précisions du ministre de la Justice, qui indique toutefois, que cette progression est le résultat du nouveau programme appliqué entrant dans le cadre de la réforme pénitentiaire, sachant qu’en 2016, ils étaient 3.257 à avoir passé le bac dans 40 établissements pénitentiaires, et 2844 en 2015, avec un taux de réussite appréciable de 63,02 %, soit 1519 détenus admis. En 2014, ils étaient 822 à décrocher le fameux diplôme, soit un taux de réussite de 36,55%.

Les 120 candidats inscrits du centre pénitentiaire d’El Harrach étaient plus motivés que certains candidats qui passaient leurs épreuves en dehors des murs de la prison. Il y avait de tout, des candidats âgés, des jeunes et même des femmes et des jeunes filles. «L’Algérie adopte dans son système pénal le principe de défense sociale qui résulte dans la protection de la société, notamment la réinsertion sociale des prisonniers qui rentre dans le cadre de la concrétisation de la politique de réforme judiciaire et pénitentiaire proclamée par le Président de la République» a fait savoir le ministre, ajoutant, que cette réforme connaît «un saut qualitatif» tout en concordant avec «les réalisations acquises par le secteur actuellement».

Ainsi 109 hommes et 11 femmes sur près de 42.433 détenus inscrits dans le programme de l’enseignement que compte le centre pénitentiaire d’El Harrach ont été regroupés dans des salles du centre, aménagées en classes. M. Felioune a indiqué au ministre de la Justice que le nombre de candidats au Bac dans les établissements pénitentiaires augmente d’une manière substantielle d’année en année. Les candidats du centre de réinsertion d’El Harrach sont répartis entre la filière lettres et sciences humaines, et celle des lettres et philosophies.

Il est à noter que parmi les inscrits, 95 le passent derrière les murs, et 2 en tant qu’externe, car ils ont déjà purgé leurs peines. Pour les prisonniers d’El Harrach, obtenir le bac ou réussir à un autre examen est d’une importance capitale. Ils peuvent bénéficier d’une grâce qui peut aller jusqu’à 24 mois pour chaque diplôme décroché. Il est à relever, par ailleurs, que l’examen se déroule sous la supervision de l’Office national des examens et concours (ONEC) et l’encadrement des personnels du secteur de l’Education nationale conformément aux dispositions de la Convention conclue entre les ministères de la Justice et de l’Education nationale», indique le communiqué du ministère. Le ministère de la Justice précise que les candidats au Baccalauréat et au BEM ont bénéficié de séances de préparation psychologique et de conseils et orientations pendant les révisions par des psychologues relevant du secteur pénitentiaire. Durant l’année scolaire 2016/2017, quelque 42 433 inscrits ont été recensés pour ce qui est de l’enseignement général dont 34.037 inscrits à l’enseignement à distance, 1.150 aux études universitaires, 7.246 en classes d’alphabétisation et enfin, 7.680 candidats au Brevet d’enseignement moyen (BEM).

Par ailleurs, le nombre d’inscrits au titre de la même année dans les filières de formation professionnelle et artisanale s’élève à 39.380 y compris pour la session février 2017.

Kafia Ait Allouache