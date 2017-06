Journée d’El Yatim : Mme Eddalia rend visite aux enfants assistés d’Ain Taya

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia a effectué une visite à l’établissement pour enfants assistés d’Ain Taya (Alger) où elle a présidé les festivités de la Journée d’El-Yatim (orphelin), coïncidant avec le quinzième jour du mois de Ramadhan de chaque année.

Cette visite a été l’occasion pour la ministre, accompagnée du wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, d’inspecter les différents services de cet établissement qui prend en charge des enfants trouvés, orphelins, abandonnés ou séparés de leurs parents, âgés entre 1 an et 13 ans et des handicapés jusqu’à 21 ans.

Cette infrastructure dispose d’une capacité d’accueil de 80 enfants dont une pouponnière qui peut recevoir jusqu’à une quarantaine d’enfants. La ministre a visité également une exposition d’objets divers fabriqués par ces enfants privés de famille avec lesquels elle a, par la suite, partagé le ftour de rupture du jeûne. Dans la soirée, Mme Eddalia a remis des cadeaux aux enfants de cet établissement à l’occasion de la célébration de la Journée d’El-Yatim, organisée pour la 4e année consécutive par l’Algérie. Cette Journée a été instituée par l’Organisation de la coopération islamique en 2013.

Dans une allocution, la ministre a mis en exergue l’importance qu’accorde le gouvernement algérien à la prise en charge efficace de cette frange de la société.

Elle a, dans ce sens, rappelé que l’Algérie dispose actuellement de 53 établissements pour enfants assistés répartis à travers le territoire national et qui leur assurent notamment les soins, le suivi psychologique et social et une prise en charge pédagogique et éducative. Mme Eddalia a indiqué que plus de 280 associations activant dans le domaine de la protection de l’enfance sont enregistrées dans une quarantaine de wilayas, rendant, à cet égard, un hommage appuyé à tous ceux qui œuvrent sans relâche au sein de ces établissements et associations afin d’assurer le bien-être à ces enfants.