Conférence de presse du SG du RND : « Notre défi fondamental est d’ordre économique »

L’urgence d’une réforme économique à engager dans l’immédiat, ce à quoi le SG du RND, M. Ahmed Ouyahia, a plaidé hier, lors d’une conférence de presse qu’il a animée à Alger. Face à l’amenuisement de la finance publique, provoqué par la chute du prix du pétrole, M. Ouyahia affirme en effet, avec un argumentaire très soutenu, que le défi fondamental est avant tout d’ordre économique. Les réformes qu’il préconise doivent être menées de manière très profonde et suivant un rythme accéléré. C’est bien là que réside la seule voie de l’Algérie, et, à défaut de réussir ces réformes, l’Algérie court un grand risque, avertit M. Ouyahia, «connaître des années très compliquées à l’avenir» et même se retrouver de nouveau sous le diktat du FMI. Dans son plaidoyer, il ira jusqu’à énumérer certains domaines de ces réformes. Il préconise ainsi le recours à la privatisation d’entreprises en proie à des difficultés financières, la révision du système fiscal pour optimiser le recouvrement des impôts, la dynamisation de l’investissement par une décentralisation de la prise de décision et enfin mieux canaliser les aides sociales en faveur des catégories défavorisées. Pour Ahmed Ouyahia, «le pays tient encore l’équilibre, grâce aux réserves de changes qui vont en s’amenuisant du fait de la chute des prix du pétrole. Le monde du pétrole a changé, et avec le schiste, l’OPEP n’a quasiment plus aucune influence sur le marché des hydrocarbures». De ce fait, il est catégorique : «Si l’on ne se remet pas debout sur le plan économique, on risque de se retrouver, en 2024-2025, chez le FMI », a-t-il alerté.



Pour un débat national économique et social



M. Ouyahia suggère aussi que pour réussir ces réformes et relever donc ce défi économique, il serait utile d’ouvrir «un débat national et social pour bâtir un consensus global dépassant tout alliance ou un front de deux à trois partis politiques», a-t-il indiqué, prenant toutefois le soin de préciser qu’«il y a des formations politiques avec lesquelles il est définitivement clair que nous ne pouvons jamais contracter une coalition ou alliance, mais il n’en demeure pas moins que ce sont aussi des Algériens comme nous».

Il explique aussi que le débat préconisé par le RND servira «de parler du sort du peuple algérien». Il rappelle que ce genre de débat a été déjà ouvert à deux reprises, lors de la révision constitutionnelle de 1996 et des consultations confiées au Conseil national économique et social (CNES), que présidait le regretté Mohamed-Seghir Babes, précisant qu’«il n’y a pas eu auparavant de débat économique et social, à l’exception de celui qui a été confié à des experts». Le SG du RND a précisé que ce débat « permettra de réunir les forces politiques et sociales afin de sortir avec des points communs et rassembleurs».



« Le RND, un parti de convictions »



Sur un autre volet, le SG du RND a affirmé qu’il n’est pas du tout déçu du fait que le nombre de ministres issus de cette formation a connu un recul au sein du nouveau gouvernement, et ce malgré l’exploit réalisé aux législatives du 4 mai. «Le RND est un parti de convictions. Nous n’avons pas rencontré M. Sellal à la présidence pour partager le gâteau», a fait savoir M Ouyahia, réitérant le plein soutien de son parti au gouvernement. Il précise, par ailleurs, n’avoir reçu aucune proposition pour le poste de Premier ministre, se disant «honoré» du poste qu’il occupe actuellement à la présidence de la République, pour être au service du Chef de l’État. Autre précision, celle attestant que le nouveau gouvernement qui ne comporte pas de ministre d’État. Il dit à cet effet qu’uniquement lui- même et M. Tayeb Belaïz ont actuellement ce titre, ajoutant qu’aucun décret présidentiel annulant le poste de ministre d’État n’a été publié jusqu’à présent.



Limogeage de l’ex-ministre du Tourisme : « Une faille dans la confiance »



Concernant le limogeage de l’ex-ministre du Tourisme, M. Messaoud Benagoune, 48 heures après sa nomination au sein du nouveau gouvernement, le SG du RND a estimé qu’il s’agit tout juste d’une «faille dans la confiance», ajoutant que ce genre de situation n’est pas propre à l’Algérie, dans la mesure où des cas similaires se sont déjà produits dans d’autres pays.

Au sujet des rumeurs évoquant des biens immobiliers et autres entreprises qu’il détiendrait lui et sa famille, M. Ouyahia a reconnu qu’il est un homme public qui fait face depuis plusieurs années à des rumeurs. «On a écrit que mes fils possèdent des sociétés. Idem pour ma femme. Que je possède moi-même des bus, des minoteries. Je dis : heureusement qu’on n’a pas cité mes enfants dans des affaires de drogue. Ces paroles ne me perturbent pas. Je suis un homme public depuis 20 ans. L’essentiel pour un homme, c’est de pouvoir se regarder dans le miroir le matin.»

Karim Aoudia