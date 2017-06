Le ministre de la santé à Sidi Bel-Abbès : Humaniser les structures et rentabiliser la gestion

Deux points seulement figuraient à l’ordre du jour de la visite d’inspection et de travail effectuée hier par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hezbellaoui.

Deux haltes cependant suffisantes pour souligner l’effort consenti dans le secteur pour sa remise à niveau, sa modernisation et sa professionnalisation. Deux projets structurants en cours de réception ont été inspectés ou visités par le premier responsable du département qui devait saisir l’opportunité pour rappeler la nécessité d’abord d’humaniser nos structures sanitaires et de rentabiliser nos installations médicales.

Humanisation du secteur et rentabilisation de son fonctionnement et de son organisation furent effectivement les enseignements à tirer de cette brève visite destinée à évaluer l’action d’investissement, à mettre en service l’hôpital de Tabia et à s’enquérir de l’état d’avancement du centre régional anticancéreux, dont l’accueil du premier patient est prévu au courant du mois de septembre. Des progrès conséquents ont été accomplis, ces quatre dernières années, pour rattraper le retard et remettre sur rails un secteur longtemps resté à la traîne. Le mérite de la directrice de la santé demeure également grand, dans la mesure où son dévouement et son engagement ont été pour beaucoup dans le rythme de réalisation et l’accompagnement de la dynamique d’investissement. L’année 2017 a été singularisée par la réception de deux hôpitaux à Ras El-Ma et à Tabia, et d’un centre régional anticancéreux. La qualité des ouvrages a été mise en évidence par le ministre, à l’occasion de la visite du CAC.

«Aux médecins et spécialistes et à tous les intervenants en général d’œuvrer dans le sens de rendre performant cet espace. Un véritable acquis pour la région et l’ouest du pays en général», s’est-il exclamé, avant de préciser la nécessité d’installer des comités de concertation pluridisciplinaire pour une efficacité et un meilleur traitement. Il est à noter que le centre en question, qui ouvrira ses portes prochainement, fonctionnera dans un premier temps avec de nombreux spécialistes et experts devant encadrer les services de radiothérapie et d’oncologie selon la directrice de wilaya de la santé qui devait préciser qu’une réévaluation de 240 milliards de centimes a été accordée pour l’achèvement des travaux avancés aujourd’hui à plus de 96%.

La réception de l’hôpital de Tabia a permis de procéder à la mise en service du service des urgences. Un autre établissement pour accueillir les populations de cette partie de la région et s’accommoder avec la mutation de cette localité devenue un pôle d’échanges en matière de réseau ferroviaire.

Cette visite a permis de mettre en relief l’effort d’équipement fourni par l’État et interpelle tacitement les corps intervenants à valoriser au mieux l’investissement conséquent opéré à la faveur du choix de la médecine gratuite… Gestionnaires, médecins et paramédicaux devront donc s’inscrire dans l’option de la rentabilisation et de l’humanisation.

A. B.