Don de sang : En finir avec le goutte-à-goutte

L’Algérie lance la 2e campagne de collecte de sang, coïncidant avec le mois de Ramadhan, indique, dans un communiqué, l’Agence nationale du sang (ANS) qui mène diverses manifestations de sensibilisation à travers le territoire national à l’importance de ce geste «vital».

L’Algérie, qui célèbre, le 14 juin de chaque année, la Journée mondiale du don de sang, lance la 2e campagne de collecte de sang, en partenariat avec la Direction générale de Sûreté nationale (DGSN) et impliquant de nombreux partenaires de «façon étroite», tels que le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, diverses administrations, entreprises publiques et privées, les opérateurs de téléphone mobile, la Télévision algérienne, les radios, la presse écrite et le milieu associatif, précise la même source. Qualifiant ces partenaires d’«incontournables» de cette noble cause, l’Agence nationale du sang convie l’ensemble des médias à couvrir cette Journée afin de «contribuer à l’instauration d’une culture du don de sang dans notre société».

Cette seconde campagne vise à «sensibiliser nos concitoyennes et nos concitoyens à l’importance du don de sang, d’une part, et, d’autre part, de rendre un vibrant hommage à tous les donneurs bénévoles», précise l’ANS, rappelant que le thème retenu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour cette année est : «Le don de sang dans les situations d’urgence» et le slogan «Donneur du sang. Donner maintenant. Donner souvent», dans ce cadre, et en coordination avec les directions de la santé et de la population à travers les structures de transfusion sanguine et en partenariat avec la Fédération algérienne de donneurs de sang, le mouvement associatif, ainsi que les différents partenaires, l’ANS organise diverses manifestations à travers le territoire national.



Les hommes plus nombreux



Il s’agit, notamment, des portes ouvertes de sensibilisation, collectes de sang, cérémonies honorifiques au profit des donneurs de sang, conférence de presse, précise l’organisateur, notant que la célébration de cette journée coïncide avec le mois béni de Ramadhan. En outre, et pour la première fois, au niveau de la wilaya d’Alger (tous les vendredis au bastion 23), une collecte est organisée sur le thème «Vendredi du partage». La première campagne, effectuée du 28 au 30 mars 2017 au sein des structures de la Sûreté nationale, a permis de collecter près de 6.000 poches de sang au profit des patients, est-il rappelé.

Durant le mois de Ramadhan 2016, 43.770 poches de sang ont été collectées travers les 217 structures de transfusion sanguine réparties à l’échelle nationale. 649.080 candidats se sont présentés et un total de 557.007 poches de sang ont été collectées, soit une augmentation de 3.2% par rapport à l’année 2015. «Malgré ce chiffre appréciable, ce dernier reste insuffisant vu qu’un tiers des dons provient encore de donneurs de compensation ou familiaux, aussi les deux-tiers des dons collectés sont réalisés en site fixe et un tiers en collecte mobile», déplore l’agence. Tout en relevant que le nombre de dons pour 1.000 habitants est un «indicateur de la disponibilité» en sang, elle fait savoir qu’en Algérie, le taux est de 13,92, dépassant le taux moyen de 11,7 des pays à revenu intermédiaire.

Les hommes étant plus nombreux que les femmes à recourir à ce geste, soit 78% des donneur, alors que la pyramide des âges de donneurs révèle un niveau élevé chez les personnes âgées entre 27-36 (32%), 18-27 ans (27%), 36-45 ans (25%), et un niveau bas chez les personnes âgées entre 46-54 ans (11%) et 55-66 ans (5%). En 2016, la mobilisation durant la Journée mondiale du don de sang a permis de collecter 8.212 dons de sang et 10.039 poches de sang, lors de la Journée maghrébine du don de sang, célébrée le 30 mars 2017 . (APS)