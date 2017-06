Véhicules Volkswagen assemblés en Algérie : Ouverture des précommandes

Après Renault et Hyundai, c’est au tour du géant allemand Volkswagen de voir son véhicule sortir d’une usine algérienne. Et comme annoncé à plusieurs reprises par Sovac Algérie, l’entrée en production de son usine de Sidi El-Khettab, à Relizane, intervient dans les délais prévus, soit en ce mois de juin 2017. En effet, le représentant exclusif de la marque allemande annonce l’ouverture à partir d’aujourd’hui dans l’ensemble de son réseau de distribution de l’opération des pré-commande pour les quatre modèles assemblés dans notre pays. Il s’agit de la Nouvelle Golf, de Caddy, de ŠKODA Octavia et Seat Ibiza, dont les prix risquent cependant de refroidir rapidement certains clients potentiels. Qu’on en juge ; 299 millions de centimes pour la Golf Star (2.0 TDI 110 Ch) et 380 millions de centimes pour la Comfortline (2.0 TDI 143 Ch). 322 millions de centimes pour le Caddy Business (1.6 TDI 102 Ch) et près de 350 millions de centimes pour le modèle Comfort (2.0 110 Ch). Pour s’offrir la Nouvelle ŠKODA Octavia Ambition dotée d’une motorisation Diesel de 2.0 TDI 143 CH, il faudra débourser 289 millions de centimes, tandis la Seat Ibiza reste la plus accessible comparativement aux autres modèles.

La version Sol (1.6 MPI 90 CH) coûte 190 millions de centimes, quand la «Higt» dotée d’une motorisation de 1.6 MPI 90 CH sera cédée pour 239 millions de centimes. Mais qu’à cela ne tienne, la sortie de ces luxueux véhicules d’une usine algérienne est tout sauf un non-événement. «C’est en effet une fierté algérienne que de pouvoir produire l’Icône de Volkswagen, son best-seller universel, à savoir la Nouvelle Golf, la SEAT IBIZA, qui est le premier véhicule du constructeur espagnol à sortir de la chaîne de production de Sovac Production, soit une première internationalisation de SEAT. Idem pour la Nouvelle ŠKODA OCTAVIA, le modèle le plus vendu du constructeur automobile tchèque sorti il y a juste quelques mois sur le marché international. Ce véhicule revient avec un restylage nettement plus percutant et dynamique, sans oublier le nouveau Caddy qui a été entièrement revisité, non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur.

Le choix que nous avons porté mutuellement avec Volkswagen Group de produire ce véhicule en Algérie témoigne de la forte considération affichée par les deux parties pour le client algérien, en répondant à nos clients les plus exigeants en matière de confort et de qualité», s’est réjoui Sovac Algérie qui précise que la Nouvelle Golf n’est produite dans le monde par exemple que dans quatre autres usines, en l’occurrence le Brésil, la Chine, l’Allemagne et le Mexique, et exportée vers 155 pays. «L’Algérie entre désormais dans l’histoire de la Golf en inscrivant ce modèle comme premier modèle produit à Relizane par SOVAC Production», a ajouté la même source. À souligner que la Nouvelle Golf, disponible dans 9 coloris, est proposée avec deux blocs moteurs 2.0 TDI 110 Ch et 2.0 TDI 143 Ch, et elle déclinée en trois finitions. L’inédite version «Start», tout spécialement conçue par Volkswagen pour célébrer l’évènement, la «Comfortline», destinée aux clients aspirant au meilleur, et la «Carat DSG», concentré de «nouvelles» technologies de Volkswagen et qui sera disponible au courant de l’année 2017. Pour SEAT IBIZA, elle sera produite, dans cette première phase, en un seul bloc moteur, à savoir 1.6 MPI 90CH et déclinée en trois finitions, en l’occurrence Sol, High et Style. Cette dernière version ne sera pas concernée par la prise de commande. La nouvelle ŠKODA Octavia, dotée du moteur Diesel 2.0 TDI 143Ch, est déclinée en deux finitions, Ambitions et Style. Enfin, pour la Caddy, elle sera disponible en deux motorisations. 1.6 TDI 102 CH et 2.0 TDI 110 CCH. Il sera par ailleurs décliné en trois finitions, à savoir Business (VAN) et Comfort (Combi) pour le 1.6 TDI 102 CH et Highline (Combi) pour le 2.0 TTDI 110 CH.

S. A. M.