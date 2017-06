Création d’un écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation : Une incitation politique est nécessaire

La directrice générale de l’Agence nationale de valorisation des produits de la recherche et du développement technologique, la professeure Djamila Hallich, a insisté, hier, lors de son passage sur les ondes de la radio nationale Chaîne III, pour doter une économie basée sur la connaissance et le savoir. «Il n’y aura pas une économie concrète et de la consommation algéro-algérienne, sans la valorisation de la recherche et sa mise au cœur de développement de l’économie nationale qui doit répondre à la conjoncture économique actuelle et aux exigences de la globalisation. Il est temps aujourd’hui de savoir et de connaître comment se placer dans le monde, et en particulier en Méditerranée et en Afrique», dit-elle.

Pour atteindre cet objectif, la directrice trouve qu’il est nécessaire que tout le monde collabore, notamment les chercheurs, les entreprises, les pouvoirs publics et les universités. En réponse à une question relative à la valorisation, elle a indiqué qu’elle est un maillon qui devrait être pris en considération et un mécanisme qui doit être réfléchi. «Alors, à mon avis, il faut qu’il y ait des lois qui encouragent le développement de la valorisation en Algérie», a-t-elle ajouté. Évoquant la mission de l’ANVREDET, Djamila Hallich a souligné qu’elle consiste à situer l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans le secteur de l’enseignement supérieur en particulier. Tout en regrettant que lors de son arrivée à la tête de cette agence en 2013, il y avait énormément d’outils qui manquaient. Appuyant ses dires, elle a précisé que seules les actions de valorisation existaient, c’est bien que les workshops et les ateliers.

C’est-à-dire des promotions de projets. Pour justement renforcer la mission de l’agence, la directrice a mis en place d’autres mécanismes, notamment ceux liés à la réception et à l’identification de projet. Confiante en la maturité de l’ANVREDET, la directrice a indiqué que «nous sommes suffisamment matures aujourd’hui pour dire que nous pouvons réellement prendre en charge les projets innovants».

Afin que les résultats de la recherche ne soient pas «mis au tiroir», l’intervenante estime qu’il reste, encore, à susciter une prise de conscience vis-à-vis de cette valorisation, en commençant par l’élaboration d’une loi programme destinée à ouvrir la voie à la construction d’une société et d’une économie basée sur la connaissance et le savoir. «On a beau dire, dit-elle, un chercheur qui rêve de trouver à développer son idée et de la voir transformée en filiale ou en start-up, ce n’est pas aussi courant que cela. Il faut, souligne-t-elle, énormément de travail sur les esprits, pour impliquer les investisseurs et les industriels potentiels à s’intéresser aux produits de la recherche et à développer des projets algériens.»

L’invité de la rédaction a indiqué pour la création d’un écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation liant, en synergie, bien évidemment l’université, les centres de recherche, les grandes écoles, les entrepreneurs, les investisseurs, les industriels et jeter, ainsi, les bases d’une économie à même de produire des projets et des produits nationaux, il faut «une incitation politique».

Makhlouf Aït Ziane