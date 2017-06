Arrêts de travail : Plus de 220.000 jours non indemnisés

Sur les 4.9 millions de jours d’arrêts de travail déposés par les assurés sociaux, 221.608 jours n’ont pas été indemnisés suite au renforcement du dispositif de contrôle administratif effectué par la CNAS durant les quatre premiers mois (janvier-avril) de l’année en cours, a indiqué hier Tidjani Hassan Haddam, directeur général. Plus précis, le même responsable fait savoir que la CNAS a reçu 378.786 certificats d’arrêts de travail déposés par 338.216 assurés sociaux.

Les agents du contrôle relevant de la caisse ont, eux, visité 58.788 assurés à domicile dans le cadre des activités du contrôle administratif et ont enregistré 7.298 absents et 5.949 cas de rejet. À ce sujet, M. Haddam réaffirme que la caisse qu’il dirige rejette les arrêts de travail en cas d’absence des assurés sociaux de leur domicile, lors du passage des agents de contrôle, alors qu’ils sont supposés être en période de congé de maladie. Il y a lieu de rappeler que les obligations fixées par l’article 26 du décret 84-27 (notamment les alinéas 2 et 3) interdisent au malade de quitter son domicile, sauf exceptions prévues.

Poursuivant sa lutte sans merci contre les arrêts de travail de «complaisance», la CNAS a procédé au renforcement du contrôle, notamment des arrêts de travail de courte durée (1 à 3 jours). Par cet ensemble d’efforts, la Caisse compte changer le comportement des assurés sociaux ayant recours aux arrêts de travail répétitifs non justifiés. En termes de statistiques, il a été relevé une baisse de 10% en 2016 de ce type d’arrêts de travail (courte durée), en raison du renforcement du contrôle médical. Outre les procédures de contrôle médical et administratif, la CNAS a mené une campagne d’information et de sensibilisation durant la période du 3 au 27 janvier 2017, en direction des citoyens et des prescripteurs d’arrêts de travail. À travers ce travail, l’objectif, précise M. Haddam, est de lutter contre les congés de maladie de complaisance, considérés comme un véritable fléau engendrant des pertes colossales à la caisse et dont les effets se répercutent également sur l’économie nationale».

Par ailleurs, le même responsable a déploré que les congés de maternité réglementaires soient souvent suivis par des arrêts de travail, même lorsque la maman s’est rétablie, causant un déséquilibre financier à la CNAS. Dans cette optique, la Caisse compte introduire de nouveaux instruments pour lutter contre les dépassements afin de garantir la pérennité du système de sécurité sociale, la caisse étant «astreinte à mener cette lutte».

Fouad Irnatene