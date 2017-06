M. Messahel à la réunion ministérielle Afrique - Pays nordiques d’Abuja : Disponibilité de l’Algérie à fortifier la coopération

Au cours de ce forum, le chef de la diplomatie algérienne, M. Abdelkader Messahel, a insisté sur la disponibilité de notre pays à renforcer le cadre d’échanges de vues sur des questions qui concernent la paix et la sécurité, et les défis communs à affronter pour asseoir les fondements d’un développement durable.



Dans ce cadre, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel, s’est entretenu à Abuja avec son homologue sud-africaine, Mme Nkoana Mashabane, sur les relations de coopération qui lient les deux pays. L'entretien a permis aux deux parties d'aborder les relations stratégiques de coopération qui lient l’Algérie et l’Afrique du Sud, et les perspectives de leur renforcement. Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant à l’excellence des relations liant l’Algérie et l’Afrique du Sud, et souligné l’importance pour les deux pays de continuer à coordonner leurs actions dans le cadre des organisations régionales et internationales, et en perspective du prochain Sommet de l’Union africaine prévu fin juin.

M. Messahel s’est entretenu avec son homologue norvégien Borge Brende sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer. L’entretien a également porté sur la question du Sahara occidental, ainsi que la situation sécuritaire dans la région sahélo-saharienne et les efforts déployés par l’Algérie pour le règlement des crises au Mali et en Libye, notamment. MM. Messahel et Brende se sont convenus de continuer à travailler ensemble pour contribuer efficacement à la prise en charge effective des défis communs et des questions qui préoccupent les deux pays.

M. Messahel a eu des discussions avec le chef de la diplomatie danois, Anders Samuelsen, portant sur les relations bilatérales et les moyens de les développer davantage. Il a exprimé, à l'occasion, sa «satisfaction quant aux relations qui existent entre les deux pays», tout en soulignant «la volonté de l’Algérie de les renforcer davantage à travers une coopération accrue dans le domaine économique».

À ce titre, il a relevé les opportunités réelles de coopération qui s’offrent pour les deux parties. L’entretien a, également, porté sur la question du Sahara occidental, ainsi que sur la situation sécuritaire dans la région sahélo-saharienne et les efforts de l’Algérie dans le cadre du règlement des crises libyenne et malienne. M. Messahel et son homologue danois ont convenu de continuer à travailler ensemble pour la prise en charge effective des défis communs et des questions qui préoccupent les deux pays. M. Messahel s'est aussi entretenu avec son homologue suédoise, Mme Margot Wallstrom. Il a évoqué avec elle, les relations entre l’Algérie et la Suède, ainsi que les voies et moyens de leur renforcement et diversification. Le chef de la diplomatie algérienne a exprimé sa «satisfaction» quant aux relations qui existent entre les deux pays, tout en soulignant «la volonté de l’Algérie de les renforcer davantage à travers une coopération accrue dans le domaine économique». À ce titre, il a relevé «les opportunités réelles» de coopération qui s’offrent pour les deux parties.

L’entretien a, également, porté sur la question du Sahara occidental, ainsi que sur la situation sécuritaire dans la région sahélo-saharienne et les efforts de l’Algérie dans le cadre du règlement des crises libyenne et malienne. Les deux ministres ont en outre convenu de poursuivre leur coordination en vue de prendre en charge, de «manière effective», les défis communs et les questions qui préoccupent les deux pays.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a abordé, avec son homologue nigérian, Geoffrey Onyeama, les relations bilatérales traditionnelles de coopération et les perspectives de leur renforcement. M. Messahel a exprimé sa «satisfaction» quant à «la dynamique positive qui caractérise les relations algéro-nigérianes», et souligné «l'importance pour les deux pays de continuer à coordonner leurs actions dans le cadre des organisations régionales et internationales, pour défendre les intérêts du continent africain et accélérer son intégration en s’appuyant sur les projets régionaux structurants». L’entretien a, également, porté sur la situation sécuritaire dans la région sahélo-saharienne et les efforts de l’Algérie dans le cadre du règlement des crises libyenne et malienne. M. Onyeama a, de son côté, salué «le rôle important» que joue l’Algérie sur la scène africaine et internationale, en particulier dans le cadre de la promotion et de la défense des intérêts de l’Afrique. M. Messahel et son homologue nigérian ont convenu, à l'occasion, de «tout mettre en œuvre» afin de contribuer ensemble à la prise en charge effective des défis communs et des questions qui préoccupent les deux pays et l’Afrique.