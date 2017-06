Carte de Journaliste professionnel : Un audit pour vérifier l’authenticité des informations

Un audit sera effectué par le ministère de la Communication pour vérifier l'authenticité des informations ayant servi à faire valoir la qualité du journaliste professionnel, afin «d'éviter» que la carte de journaliste professionnel «ne se trouve entre les mains d'indus détenteurs», a indiqué hier un communiqué du ministère. Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, «a instruit les services de l'administration centrale de son département pour procéder à un audit permettant de vérifier l'authenticité des informations ayant servi à faire valoir la qualité du journaliste professionnel», a précisé le communiqué. Cet audit permettra «d'éviter» que la carte de journaliste professionnel «ne se trouve, pour une partie, même infime, entre les mains d'indus détenteurs, notamment du fait éventuel de la remise aux services concernés de vrais-faux documents reconnaissant au sein de certains titres, le statut de journalistes à des personnes qui ne le sont pas». La commission nationale provisoire chargée de la délivrance de la carte nationale de journaliste professionnel avait été installée en juillet 2014. Composée de 13 membres, dont onze 11 journalistes issus des secteurs privé et public, la commission a pour mission technique de recenser l’ensemble des journalistes professionnels en vue de la délivrance de la carte de journaliste professionnel. Ella a été délivrée à plus de 4.600 cartes jusqu'à présent. Par ailleurs, le ministère a indiqué qu'il avait procédé, dans le cadre de sa communication institutionnelle qui se déroule hors événement médiatisée, à «une innovation qui devrait conforter» l'ensemble des acteurs médiatiques, du fait de «la grande fluidité» qu'elle confère à la irculation de l'information. Le ministère a précisé qu'«il suffit désormais d’ouvrir le site institutionnel du ministère de la Communication : «http://www.ministerecommunication.gov.dz», ou d’aller sur la page Facebook qui duplique le site, ou encore sur Twitter : «twitter.com/commminister», qui annonce la mise à jour informationnelle et rétablit le lien avec la source, pour accéder aux dernières informations émises par le ministère. En outre, le ministre de la Communication a désigné le directeur du quotidien la Nouvelle République, Abdelwahab Djakoune, en sa qualité de membre du jury du prix du Président de la République du journaliste professionnel dans sa troisième édition, en tant que représentant de la presse, suite au décès de l'ancien membre, le directeur du quotidien La Tribune, Hacène Bachir-Cherif. La troisième édition du prix du Président de la République du journaliste professionnel, comptant pour l'année 2017, portera sur le thème «La préservation de l'environnement, clé de bien-être public et de bonheur social». Ce prix, qui sera décerné à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la presse, le 22 octobre prochain, compte cinq catégories relatives aux informations écrites, télévisuelles et radiophoniques, la presse électronique et l'illustration. Annoncé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l'occasion de la Journée mondiale de la presse, le 3 mai 2015, le prix a été institué la même année par décret présidentiel, «en signe de reconnaissance au valeureux parcours des journalistes algériens durant la guerre de Libération et d'appui aux efforts des professionnels de la presse nationale qui contribuent à la promotion du droit du citoyen à une information objective et crédible». (APS)