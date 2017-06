M. Zaâlane s’entretient avec les ambassadeurs de Grande-Bretagne et du Venezuela : Développer la coopération et le partenariat

Le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane, a reçu les ambassadeurs, respectivement, du Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Andrew Noble, et du Venezuela, José de Sojo Reyes, a indiqué le ministère dans un communiqué. Ces deux rencontres s'inscrivent dans le cadre du renforcement et du développement des moyens de coopération et de partenariat dans le secteur des travaux publics et des transports, souligne la même source. Les discussions avec les ambassadeurs britannique et vénézuélien ont ainsi permis d'identifier les principaux axes de coopération bilatéral et les moyens de les renforcer, notamment dans le domaine des transports maritime et aérien. Lors de ses entretiens avec l'ambassadeur britannique, M. Zaâlane a souligné la nécessité de promouvoir le partenariat existant entre les deux pays et de mettre en place tous les moyens nécessaires à sa réussite. De son côté, M. Noble a exprimé sa satisfaction quant à «la confiance et les relations solides qui lient les deux pays». Les deux parties ont réitéré leur engagement à poursuivre les efforts afin de réaliser leurs aspirations conjointes qui tiennent compte des intérêts partagés tout en se félicitant des excellentes relations de coopération qui lient l'Algérie et la Grande-Bretagne.