Législatives en France : Vers une majorité présidentielle ?

Les Français ont commencé à voter hier pour le premier tour des élections législatives et le nouveau président centriste, Emmanuel Macron, semble en passe d'obtenir une large majorité pour réaliser les réformes qu'il a promis. Plus de 47 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner leurs 577 députés parmi les 7.877 candidats, dont un peu plus de 42% sont des femmes. D'après plusieurs projections, Emmanuel Macron pourrait obtenir à l'issue du second tour le 18 juin près de 400 députés, bien au-delà du seuil de 289 sièges requis pour obtenir la majorité absolue, même si les spécialistes appellent à la prudence en raison notamment d'un niveau d'abstention qui pourrait atteindre un record. Plus l'abstention sera forte, plus il sera difficile d'éviter de disputer un second tour dans une semaine: il faut réunir à la fois la moitié des suffrages exprimés et le soutien d'au moins 25% des inscrits pour échapper au ballottage.

Le scrutin se tient une nouvelle fois sous haute protection policière, avec la mobilisation de 50.000 policiers et gendarmes, sur fond de menace terroriste élevée, alors que la France est confrontée depuis 2015 à une vague d'attentats qui a fait 239 morts.

«Vague ou tsunami», s'interrogeait samedi le quotidien Libération, pour lequel «les électeurs semblent prêts à donner les clés de l'Assemblée à Emmanuel Macron», tandis que Le Parisien évoquait «le grand chamboule-tout» et un bouleversement du paysage politique. Eliminés dès le premier tour de la présidentielle, les partis traditionnels de gauche et de droite qui se partagent le pouvoir en France depuis 60 ans craignent d'être balayés par un raz-de-marée bleu ciel, la couleur du mouvement présidentiel, lors des deux tours du scrutin, dimanche et le 18 juin. Les derniers sondages donnent au mouvement du président, La République en marche! 30% des intentions de vote devant le parti de droite Les Républicains (20%) et le Front national (extrême droite, 18%), en difficulté après l'échec de sa dirigeante Marine Le Pen face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle de mai.

La France insoumise, le mouvement du tribun de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, obtiendrait 12,5%, loin devant le Parti socialiste de l'ancien président François Hollande (8%). Le Premier ministre, Édouard Philippe, qui espère une solide majorité pour appuyer son gouvernement, est pourtant resté prudent jusqu'au dernier jour de campagne. «Ce n'est jamais acquis», a-t-il dit vendredi, en campagne à Paris. Si Emmanuel Macron obtient la majorité absolue, ce serait un exploit politique total. Cela signifierait, en tout cas pour quelque temps, la destruction des partis traditionnels. Les Français de l'étranger, qui ont voté par anticipation le week-end dernier, ont plébiscité les candidats de La République en Marche ! en mesure de l'emporter dans dix des onze circonscriptions en jeu. Leur vote a confirmé la dynamique en faveur d'Emmanuel Macron, mais aussi l'effondrement des sortants de gauche et de droite

M T et agences