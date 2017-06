Le Coin du copiste : De l’écrit à l’écran

Nous vivons à l’ère du numérique, ce qui induit une énorme attirance vers tout ce qui est image et vidéo. C’est pourquoi le taux de lecture au niveau international a baissé par rapport aux années passées. Il n’empêche que les producteurs de cinéma continuent encore à puiser dans le large éventail de la littérature pour fabriquer des films. En Algérie, cette incursion dans le champ littéraire, même si elle aura valu quelques belles réussites avec l’œuvre de Camus L’étranger ou L’âne d’or d’Apulée, ou encore Le grain dans la meule et Les rameaux de feu de l’écrivain Malek Ouary, n’a pas été aussi dense qu’on l’aurait souhaité. Les productions cinématographiques réalisées d’une adaptation d’œuvres littéraires restent « maigres ». Les expériences ne se sont pas signalées par leur profusion et ce, malgré les budgets consacrés.

Lors d’une conférence-débat organisé à l’ANEP, le réalisateur Ahmed Rachedi et Mohamed Maarfia « ont mis le doigt sur la plaie » en ce qui concerne le manque de dynamisme du cinéma algérien, et les connaisseurs du secteur de la culture ne peuvent qu’y souscrire. La part du lion de cette rencontre a été consacrée à la relation souhaitée entre « le roman et l’écran », plusieurs questions ont été posées là-dessus, par exemple « si la littérature sert le cinéma », les deux genres restent considérés comme deux univers distincts. Le lien est possible, le film pourrait s’inspirer du roman pour des raisons bien instructives et bénéfiques pour les spectateurs. Mais, hélas, selon le réalisateur Ahmed Rachedi « sur 12.000 romans adaptés à l’écran dans le monde, seuls cinq d’entre eux ont répondu aux attentes de leurs auteurs ». Cela est dû, selon le réalisateur Rachedi, aux comédiens choisis qui sont incapables de reproduire « la sensibilité » des personnages du roman, la durée du film qui ne dépasse pas dans les normes 2h50mn, par rapport au roman qui dépasse les 1.000 pages facilement. C’est difficile de porter un roman de mille pages à l’écran tout en restant fidèle à l’œuvre, sans oublier aussi la langue et le dialecte dans le cinéma qui pose un souci pour les scénaristes, ce qui fait que l’adaptation est une réécriture de l’histoire qui, parfois ne correspond pas à l’œuvre initiale. Par ailleurs, les deux conférenciers ont pointé du doigt la trahison dans l’adaptation du roman à l’écran, et on peut citer comme exemple le feuilleton l’Incendie (El harik), réalisé pour la télévision par Mustapha Badie. L’histoire est inspirée du roman éponyme de Mohamed Dib.

