One man show : Ghilas Yacer, un artiste qui promet

La découverte d’un artiste débute par des signes qui ne trompent pas. Et l’on a décelé cela durant ces soirées tant la spontanéité et l’interprétations du rôle à jouer dans un monologue par un humoriste inconnu du grand public a montré une grande dextérité dans ce « one man show » intitulé « made in Algérie » Ghilas Yacer, un jeune artiste qui excelle dans le genre et le nombreux public qui a assisté à son spectacle ne s’est pas ennuyé durant toute sa prestation. Il avait apporté sa contribution satirique et loufoque du vécu des citoyens. Il nous fait comprendre que pour échapper aux sarcasmes et même aux brimades de la société, il s'affuble du titre imaginaire de maître avec un univers qui lui laissa de vives blessures, mais tenues secrètes, nous a-t-il confié à la fin de son spectacle donné à la salle des fêtes de la ville de Tighennif. L'enfant ne se replie pas sur lui-même, cherchant dans un langage qu'on lui a enseigné un refuge mystique. Jonglant avec la fièvre poétique, des vers d'adolescence qu’il a déclamés durant son spectacle. Encore enfant, il ne rêvait de rien moins que de devenir artiste dans le « one man show ». Il s'apprête à entrer en art, comme on entre en religion et il l’explique dans ce pantomime et aussi les conditions de sa vie. Pour égayer un peu ce commencement, de vie si prosaïque, il n'avait que quelques anecdotes, véritable manifeste où Ghilas, ne peut que confirmer tout le bien que le public pense de lui, il espère à travers ce spectacle trouver ainsi le moyen de se libérer de son fastidieux vécu dont souffre notre corps social. Le texte est simple, la particularité n'est qu'apparence, suggestion, mais liée cependant à l'ensemble par un réseau très logique, quoique mystérieux. Une pièce qui nous livre un écho, commençant non pas une discussion, mais un monologue à bâtons rompus, traitant aussi des sujets de la vie quotidienne. Mais, derrière ce personnage, l’on sent cette difficulté pratique résolue aux prises avec le vrai problème, celui de la création artistique pour se produire devant un public connaisseur et exigeant dont le soutien sans faille le serre d’une tendre émotion. « Dans le monde de l’humour, ne pas expliquer ses blagues est un principe bien connu car on n’a pas à se justifier sur son humour, et aussi une blague expliquée perd tout son sel, la connivence entre spectateur et humoriste fait tout le charme », nous dit-il en artiste averti ou parler de certains moments de la vie requiert une connaissance approfondie de la langue et un talent de comédien hors pair. En dehors de ces deux facultés qui peuvent aider à se dépêtrer de diverses situations mais aussi de manipuler son entourage. Ghilas préfère dire « influencer », ce qui revient à jouer sur les mots. L’humour appelant l’humour dans une absurde partie comique pour faire l’impasse au drame.

Un artiste en herbe qui ne manque pas d’imagination, une spontanéité débordante ou les faits et gestes de cet artiste sont fortuits, amusant la foule, un message porteur de moralités. L’humour qui peut être mal pris, une forme de communication interprétée avec brio par cet artiste qui pourra faire parler de lui et c’est tout le bien qu’on lui souhaite, nous dira Hamchaoui Abdou, son ami qui ne rate aucun de ses spectacles.

A. Ghomchi