Avec son nouvel album Nouba Mezdj, Ghrib Zidane : Beihdja Rahal enchante le public

L'interprète de musique andalouse, Beihdja Rahal a animé, samedi soir, à Alger une soirée à la salle El Mougar, en présence d'un public nombreux venu apprécier les chansons de son tout dernier album Nouba Mezdj, Ghrib Zidane. Organisé par l'Office national de la culture et de la communication (ONCI) dans le cadre de la semaine culturelle le "Fa au féminin" consacrée aux voix féminines algériennes, ce concert a permis au public de découvrir le nouvel album de l'artiste qui a allié les deux genres aâroubi et haouzi. Entamant son concert avec la touchia Ghrib, l'interprète à la voix mélodieuse et douce, s'est distinguée en interprétant le Messeder Ghrib intitulé Kouna Fi El Ichk, suivi de Betaihi Zidane Kourat Aini, tout en continuant la nouba avec Istikhbar Araq, gratifiant par la suite le public avec Derdj Ghrib, puis Insiraf Zidane et Ghrib avant de finir tout en beauté avec khlas Zidane Lakitou Habibi et un autre dans le Ghrib. La 2e partie du concert a été ponctuée d'un bouquet d’Ouaslat dans l'aâroubi et le haouzi. Beihdja Rahal est l'une des plus belles voix de la musique arabo-andalouse, ayant à son actif plusieurs albums, consacrés à la Nouba suivant les enseignements et les arts de l'école "çanâa"(école d'Alger de la musique arabo-andalouse).

A noter que la semaine culturelle "Fa au féminin", organisé par l’ONCI dans le cadre des soirées ramadhanesques, sera également animée par plusieurs artistes, à l'instar de Lila Borsali, Naima el djazairia, Nassima Chaâbane, Badi Lalla et Rym Hakiki.