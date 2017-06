Qaada chaàbi avec Abdelkader Chaou : Mélodies algéroises

Les amoureux du chaàbi avaient rendez-vous samedi dernier, à la salle Ibn Khaldoun à Alger avec un grand nom de la musique et du chant chaàbi, Abdelkader Chaou, dans le cadre des soirées ramadhanesques organisées par l’établissement Arts et Cultures de la wilaya d'Alger.

Élégant sur scène et à l’aise à la mandoline, Abdelkader Chaou a gratifié l'assistance nombreuse d'un florilège de chansons, de « qsid » dans le style Ennabaoui (louanges au Prophète Mohamed - QSSSL). Réputé aussi pour exceller dans l'autre style du chaàbi "El gharami", Abdelkader Chaou a expliqué que le mois sacré de Ramadhan impose de jouer des M'dih afin de se mettre dans une ambiance spirituelle et de méditation. Accompagné par un orchestre professionnel, les musiciens ont pimenté le spectacle pour rendre la balance au ténor de la chanson algéroise qui a retenti fort pour satisfaire un public enthousiaste et emporté par les mélodieuses sonorités de la chanson chaàbi.

Se produire à la salle Ibn Khaldoun a une grande symbolique pour le chantre de la Casbah, il y a connu ses moments de gloire autrefois aux côtés des plus grands noms de la chanson algérienne. Il se remémore avec beaucoup d’émotion : "Cette salle ressuscite en moi de bons souvenirs des années passées. Je me suis produit ici aux côtés de Fadéla Dziria, El Hachemi Guerrouabi, Rabah Deriassa, Mohamed Lamari, le chef d'orchestre Haddad El Djilali et tant d'autres artistes dont beaucoup nous ont quittés pour un monde meilleur.

Ça me rappelle ma jeunesse et le bon vieux temps", s'est-il rappelé.

Rencontré à l'issue du spectacle, Abdelkader Chaou s'est dit très heureux de l'ambiance créée par l'assistance et rappelle que son énergie est le garant de sa continuité. "J’aime bien jouer à la salle Ibn Khaldoun car c'est un lieu où se retrouvent les familles. Un public de 200 personnes me suffit largement du moment que le chaàbi est un art authentique qui n'a rien à voir avec les grands concerts", a-t-il noté.

Questionné sur la jeune génération qui devrait assurer la relève de cet art ancestral, Abdelkader Chaou se dit satisfait du niveau de certains talents tout en avouant qu'il y a du pain sur la planche. "Le chaàbi est une musique qui demande beaucoup de sacrifices et de temps pour réussir, ça demande beaucoup d'années.

De nos jours, tous les moyens sont disponibles pour y arriver, il suffit juste de travailler. A notre époque, nous avons la chance et le privilège d'avoir un grand Mahboub Bati. Les jeunes d'aujourd'hui ne doivent pas hésiter à aller chercher un parolier et un compositeur, il faut commencer par ses propres œuvres et ne pas tomber dans le piège des reprises", a-t-il conseillé aux jeunes talents.

Kader Bentounès