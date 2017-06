Echos des Verts : Montpellier confirme l'intérêt de Newcastle pour Boudebouz

Montpellier (Ligue-1 française de football) a confirmé samedi l'intérêt de Newcastle, promu en Premier league anglaise, pour les services du milieu international algérien, Ryad Boudebouz, en vue d'un éventuel transfert cet été.

«Il y a beaucoup d’échanges verbaux et des prises d’intérêts, et pas que des clubs anglais» a expliqué au quotidien Midi Libre, Jérôme Lancery, agent mandaté exclusivement par le MHSC pour traiter les questions transferts de ce mercato. Auteur de la plus belle saison de sa carrière lors du dernier exercice avec 11 buts et 9 passes décisives en 33 matchs de Ligue-1, Boudebouz attire forcément les regards de plusieurs clubs européens.

Le joueur formé au FC Sochaux pourrait faire l’objet d'autres approches, au moment où la même source souligne qu'aucune offre officielle n'a été formulée pour l’instant. Les dirigeants montpelliérains souhaitent 15 millions d’euros pour leur joueur de 27 ans. Ayant atterri à Montpellier en 2015 en provenance du SC Bastia, Boudebouz a joué un rôle majeur dans le maintien du club parmi l'élite française. Ce sont ses meilleures statistiques depuis qu'il a débuté en Ligue-1 sous les couleurs du FC Sochaux.