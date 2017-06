L’Entente champion d’Algérie 2016/2017 : Folle nuit à Sétif

Trop petit ! Véritablement trop petit pour accueillir une rencontre d’une telle envergure et dissimuler une exigüité qui ne dit pas une fois encore sa signification au moment ou les fans de l’Aigle Noir, qui fêtaient un autre événement de taille, étaient contraints de rompre le jeûne tout proche, pour ne pas dire à l’intérieur du stade, pour trouver une place dans ce chaudron et vivre des moment fous que leur offrira Djabou et ses partenaires.

Une consécration d’autant plus importante qu’elle fut marquée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, du wali, Nacer Maskri, qui décrochait ainsi son premier titre depuis sa récente nomination à la tête de cette wilaya, et du président de la Fédération algérienne de football visiblement tous heureux d’assister à un football tout en sons et lumières, du beau jeu entre deux grandes formations qui ont tant donné à la balle ronde algérienne et ne voulant certainement pas faire exception à cette règle cette soirée de ramadhan.

Il reste que ce soir le fête était encore une fois sétifienne et Mokkhtar Arribi a du se retourner plus d’une fois dans sa tombe pour exprimer sa fierté et celle que lui offrirent ses enfants, faisant encore une fois dans l’art et la manière pour un juste couronnement et une saison combien pourtant difficile à gérer et à mener jusqu’au bout, mais qui, par la force de volonté et de détermination, auront eu le dernier mot et permis à l’Entente de fêter ce soir son 9e titre de Champions d’Algérie et d’étoffer un palmarès tout en or que beaucoup de clubs envient.

Jugez-en vous mêmes ! 8 titres de champions, 8 Coupes, 1 Super-coupe arabe, 2 Ligues des champions, 1 Coupe afro-asiatique, 2 Ligues des champions arabes ,1 Super-coupe d’Afrique qui consacrent le juste couronnement d’une longue aventure et permettent à l’Entente de retrouver le chemin de l’Afrique, celui qu’elle aime tant et où elle est allée plus d’une fois à la conquête d’une renommée tout simplement extraordinaire.

Comment sinon qualifier ces gigantesques rencontres face au Ahly du Caire, de Iwanyawu, du Vita club et bien des étapes glorieuses qui font de l’ESS aujourd’hui un club respectable et respectée, sur ses bases et au delà, des continents arabes et africains. Une équipe ou la rigueur dans le travail n’aura jamais été un vain mot tout comme le sens de l’esprit collectif qui lui ont permis de faire la différence dès l’entrée, ou alors de revenir de très loin depuis son légendaire second souffle.



Madoui, l’homme providentiel



Ce soir les poulains de Madoui Kheiredine, un jeune mais grand du cru, qui est parvenu à faire bien des exploits dans bien des domaines, et surtout redonner vie à son club en revenant du Moyen Orient, ont voulu honorer le respect de leur public, ce même respect que Djabou et ses partenaires lui ont toujours consenti, en jouant le jeu sans fioriture aucune, en respectant l’adversaire,Ils y ont mis tout leur cœur et leur savoir-faire pour offrir à leurs fans, dans une symbiose extraordinaire, un titre en or. C’est sans doute pour cela que le très nombreux public présent au stade à brandit dès l’entrée la couleur en brandissant de l’or et en nous replongeant dans cette formidable ambiance qui value à cette enceinte, le qualificatif de «stade du feu et de la victoire ». Un public qu’enflammera à la 4’ Djahnit en reprenant un joli service de Djabou à partir de la droite et, toujours à l’affût, sur le deuxième poteau de Zemamouche, ne laisse aucune chance au portier usmiste.

Ce soir l’Entente était visiblement bien partie pour faire du beau spectacle en joignant l’utile à l’agréable face à cette formation de l’USMA qui n’était certainement pas venue pour céder la deuxième place du podium au Mouloudia. Une tâche d’autant plus difficile que Khedairia n’était pas prêt à céder en cette première mi temps, et même une bonne partie de la seconde, un seul pouce de ses espaces et Benmoussa le sait. Au fur et à mesure que les minutes s’égrenaient, le capitaine Djabou s’affirmait et une fois encore , il fut lumineux tant et si bien pour lui que dés le début de la seconde mi temps ( 51’), il prit cette fois-ci, lui-même, l’initiative de fusiller Zemamouche des 20 mètres et «tuer» le match.

L’USMA qui n’abdiquera pas butera plus d’une fois sur la vigilance et la vista de Khedairia qui n’y pourra pourtant rien à un quart d’heure de la fin sur un coup franc majestueusement bien botté par Sayoud ; le portier Sétifien restera pantois, suivant du regard sa balle qui s’en ira ricocher sur le poteau gauche et redonner des ailes aux visiteurs.

Les choses en restèrent là, Djabou le capitaine d’équipe sétifien recevra des mains du Ministre, du président de la FAF et du Wali, le sacre de l’année 2017 et Setif « explosa », vivant encore une nuit blanche, jusqu’aux premières lueurs du jour, dans une ambiance électrique.

F . Zoghbi