Portes ouvertes sur la Gendarmerie nationale : Le 10-55 de plus en plus sollicité

Le numéro vert (10-55), mis à la disposition des citoyens par la Gendarmerie nationale a contribué à apporter assistance avec célérité et efficacité dans les cas d’accidents de la circulation et de tentatives d’agression, a-t-on appris samedi dernier du chef du centre d’opérations du groupement territorial de la gendarmerie nationale de Tlemcen. Lors de la manifestation « portes ouvertes sur l'activité de la gendarmerie nationale », qui prend fin samedi à la maison de la Culture "Abdelkader-Alloula" de la ville de Tlemcen, le commandant Bilal Boudjadja a indiqué que ses services ont enregistré, durant la période allant du 1er janvier à la fin du mois de mai dernier, 4.069 appels sur le numéro vert, mis en place pour renforcer le travail de proximité et la confiance entre le citoyen et la gendarmerie nationale, soulignant que ces appels importants sont liés à différentes affaires.

Il a été recensé 163 appels au sujet d’accidents de la circulation permettant une intervention rapide des brigades mobiles, de 301 appels d’interventions en cas de menaces contre des personnes et des biens, 303 demandes d’aide et 855 pour renseignements, a noté le même responsable qui a relevé qu’un important nombre d’appels ont abouti à l’intervention des unités de la gendarmerie nationale et peu d’autres ont été transférés vers d’autres services dont ceux de la sûreté nationale, de la protection civile, de la santé et de Sonelgaz.

Il a souligné que ce nombre important d’appels démontre le niveau de conscience des citoyens qui ont favorablement apprécié cette initiative leur épargnant de se déplacer vers les postes fixes de la gendarmerie nationale, rappelant que le contact direct a contribué à lutter contre tous types de criminalité et a permis la participation du citoyen à sa sécurité en fournissant l’information utile et préventive.

Les portes ouvertes sur l’activité de la Gendarmerie nationale, organisées du 8 au 10 juin en cours, ont permis au public de prendre connaissance et de s'informer sur les services de ce corps de sécurité et des équipements techniques et opérationnels sophistiqués utilisés par les éléments de la gendarmerie dans les enquêtes et la lutte contre le criminalité et pour organiser le trafic automobile. (APS)