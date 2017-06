Oran : formation dans diverses spécialités au profit des jeunes

Une cinquantaine de jeunes de la wilaya d'Oran, sans qualification ou avec un niveau d'instruction modeste, poursuivent une formation dans diverses spécialités dans le cadre du dispositif des 16-20 ans.

Le dispositif permet le placement des jeunes désirant acquérir une qualification dans des centres de formation professionnelle et dans des spécialités rares, en leur assurant une bourse de 3.000 dinars, ainsi qu'une couverture sociale, comme il consiste à subventionner le placement de jeunes de cette tranche d'âge dans des centres de formation.

Cette formule constitue actuellement le cheval de bataille de l'agence de wilaya, a-t-on appris samedi auprès de l'Agence de wilaya de l'emploi (AWEM). Quelque 48 jeunes de cette tranche d'âge ont entamé, cette année, des formations dans les spécialités d'électricité, de soudure et d'aide-cuisinier au niveau des centres de formation à Oran et Béthioua. Ce chiffre, aussi minime qu'il puisse paraître, représente pour l'ANEM, une "réussite", car une certaine réticence a été affichée auparavant de la part des jeunes quant à ce dispositif, lancé en 2008, a-t-on expliqué de même source. Un plan d'action pour la sensibilisation des jeunes a été mis en place. Il comporte plusieurs actions, comme l'organisation de journée portes ouvertes dans des communes, maisons de jeunes et centres de formation, ainsi qu'un travail de proximité.

Ce dispositif a été mis en place en collaboration avec la Direction de la formation professionnelle qui s'occupe du placement de ces jeunes dans ces centres, et la Direction de l'éducation qui fournit des listes de jeunes récemment exclus du système scolaire qui représentent la première cible du dispositif. (Aps)