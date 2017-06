Exploitation des mineurs dans les marchés informels : Les petits métiers de la débrouille

Ils se découvrent une « âme » de commerçants à l’âge de 10-11 ans. Ils se surprennent a réussir à faire des affaires et à cumuler même des gains en vendant tout et n’importe quoi. Et parce que les bénéfices en ce mois de ramadhan tentent plus d’un, ces enfants se mettent l’espace de trente jours au commerce. Est-il acceptable, en effet, de constater, au niveau des marchés informels, que la majorité des vendeurs et commerçants occasionnels est constituée d’enfants à peine plus haut que trois pommes ? Où sont les parents. Où sont les autorités censées protéger cette jeune population exploitée à outrance ? Durant le mois sacré de Ramadhan, ce phénomène du travail des enfants prend de l’ampleur, et le pire c’est qu’il passe comme un fait normal puisque les consommateurs se sont habitués au spectacle d’enfants qui fourmillent dans tous les marchés de la capitale, vendant tout ce qui s’achète et faisant concurrence aux commerçants adultes, surtout que le problème de local ne se pose pas du tout. Il suffit d’installer un étal de fortune ou exposer sa marchandise dans des paniers à même le trottoir pour venir allonger la longue liste de commerçants.

La coïncidence avec les vacances de l’été fait que de nombreux enfants sont disponibles et ne rechignent pas au travail. Pas la peine de faire des études de marché ou autres pour savoir quelle est la marchandise qui se vendra le mieux. Alignés souvent côte à côte, ces enfants proposent divers produits dont ils vantent la qualité en vous suppliant d’en acheter. Ce qui provoque la colère des vendeurs adultes qui n’hésitent pas à les chasser quand ils s’installent devant leurs étals. Quant aux propriétaires de commerces situés au niveau de ces marchés informels, leur ire est à son paroxysme.

Ils en veulent aux consommateurs qui «croyant être généreux, préfèrent acheter chez ces enfants, croyant qu’ils sont là pour aider leurs familles alors que ce n’est pas toujours le cas», fulmine ce commerçant qui risque de fermer boutique à défaut d’écouler sa marchandise. «Comment les parents acceptent-ils de laisser un enfant de 8 ans, quelquefois même moins, baigner dans cette ambiance de triche, de tromperie et de mensonge qui caractérise le marché informel? », se demande ce même commerçant.

Que font en effet les parents face à ce phénomène ? Sont-ce eux qui l’encouragent ? leur enfant leur échappe-t-il ? ont-ils perdu leur rôle de père ou de mère au point d’envoyer leur progéniture remplir leurs caisses ? Bien que notre pays soit bien doté en matière d’instruments juridiques réprimant toutes sortes d’abus sur les enfants, et bien que ces derniers soient protégés par des textes de loi, ils restent toutefois tributaires d’une situation sociale qui les pénalise, perturbe leur épanouissement, les prive de leur enfance et les marque par l’expérience d’un travail précoce et donc d’un gain évident. Le pire c’est que tous ces enfants échappent aux statistiques nationales relatives au travail des enfants. Ceux qui travaillent pour leurs familles ou de manière clandestine pour des employeurs qui ne les déclarent pas ne sont guère concernés par les chiffres. Aucun contrôle ne peut se faire sur ces enfants qui travaillent dans les rues, champs ou commerces, car aucune disposition n’existe dans la loi du travail les concernant. En effet, la loi 90-11 ne protège que les enfants âgés de moins de 16 ans qui ont un emploi à travers un contrat de travail et ne protège pas ces centaines d’enfants qui travaillent hors du circuit légal.

Farida Larbi