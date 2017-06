Journée mondiale contre le travail des enfants : L’application des lois reste faible

A l’instar des autres pays du monde, l’Algérie célèbre aujourd’hui la journée mondiale contre le travail des enfants dont la lutte est déjà vieille de plusieurs décennies… Les conventions internationales, les engagements pris et les campagnes menées notamment par l’OIT et l’Unicef semblent insuffisants pour modifier la situation de millions de bambins exposés à ce phénomène.

Selon les Nation Unies, le concept de «travail des enfants» regroupe l’ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité, et nuisent à leur scolarité, santé, développement physique et mental.

Il fait référence à des travaux dangereux pour la santé et le développement physique, social ou mental des enfants ; qui compromettent leur éducation, en les privant de toute scolarisation, en les contraignant à abandonner prématurément l’école ou en les obligeant à accumuler des activités scolaires et professionnelles excessivement longues et trop pénibles pour eux. Les estimations de l’Organisation internationale du Travail (OIT) indiquent que 168 millions d’enfants sont en situation de travail dont la moitié sont engagés dans des activités dangereuses, qui mettent directement en péril leur santé, leur sécurité et leur développement moral.

En Algérie la Fondation nationale pour la promotion de la santé et le développement de la recherche « Forem », annonce entre 250 000 et 300 000 enfants qui travaillent dans diverses activités.

L’étude menée en 2013 par cette fondation et qui a touché 2.979 enfants dont 702 filles à travers 8 wilayas d’Algérie (Alger, Ain Defla, Blida, Bejaia, Boumerdès, Bouira, Tipasa et Tizi Ouzou), montre que 56% des interrogés ne sont pas scolarisés et ont arrêté leurs études au niveau moyen et 31% au niveau primaire. Toujours selon la même étude, 31% des enfants ont indiqué qu’ils avaient quitté l’école de leur plein gré, et rarement à cause des conditions sociales des familles. 28% de ces enfants travaillent loin de leur famille, 53% indiquent que la raison principale est pour aider leur famille, 75% affirment que l’argent est donné aux parents. Cette étude présente une longue liste des métiers qu’ils exercent sur la route. 354 enfants ont indiqué qu’ils vendaient du pain pour subvenir aux besoins de leur famille.

Ceci dit, il existe un arsenal juridique et des politiques nationales comprenant des mécanismes pour la protection des enfants et l'interdiction des pratiques néfastes à l'encontre de cette catégorie. Néanmoins, l’application de ces lois reste «faible » aux yeux du réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant «NADA», ce qui implique la prise de mesures pour intervenir et trouver des solutions idoines afin d'éviter l'exploitation des enfants dans le marché informel du travail.



Sensibilisation et prévention



Dans ce sens, le réseau Nada appelle à la création d'un mécanisme spécialisé dans le contrôle du travail des enfants dans le marché informel et la réalisation d'un recensement national des cas d'enfants exploités dans le marché informel, en fournissant des données exhaustives sur la situation, afin de définir des plans d'action destinés à lutter contre ce phénomène.

Le réseau avait lancé récemment un programme de sensibilisation et de prévention contre le travail des enfants dans le marché informel, intitulé «L’éducation sociale et financière des enfants».

Le président du réseau NADA, Abderrahmane Arar, a déclaré que «ce programme de sensibilisation d’une année vise à prévenir contre le travail des enfants dans le marché informel et à accompagner une centaine d’enfants qui sont déjà sur le marché afin de les aider à construire leur propres projets dans différents domaines. Il concernera, en premier lieu, cinq wilayas pilotes dont Alger, Blida, Tizi-Ouzou, Bordj Bou Arreridj et Tipasa». M. Arar a expliqué qu’«il va englober des sessions de formation, au profit des parents, animées par des formateurs relevant du réseau NADA, en coordination avec des associations activant dans le domaine de la protection de l'enfant».

Il a indiqué que «le réseau avait reçu, à cet effet, plusieurs appels téléphoniques sur le numéro vert 30-33, outre 160 dossiers de demandes d'aide et d'accompagnement formulées par des parents dont les enfants avaient été exploités dans le marché informel ou avaient été agressés, et pour certains, étaient en situation de danger moral».

Wassila Benhamed