Front El-Moustakbel : « Concrétiser une protection réelle des enfants »

Le président du parti du Front El- Moustakbel, Belaïd Abdelaziz, a lancé un appel pour l'ouverture d'un véritable débat afin de trouver les moyens de concrétiser une protection réelle des enfants. M. Belaïd a précisé, lors d'une conférence organisée par sa formation politique sur le thème «La violence contre les enfants», qu’actuellement, il est nécessaire d'ouvrir un véritable débat entre différents acteurs afin de se pencher sur les moyens qui peuvent nous mener à fournir une «réelle» protection aux enfants. Après avoir mis l'accent sur la nécessité de veiller sur les enfants qui sont le pilier essentiel de l'édification d'une société saine et homogène, il a appelé à relancer les secteurs de la santé et de l'enseignement. Sur un autre registre, M. Belaïd a plaidé pour trouver une solution au problème de l'addiction des enfants aux technologies de l'information et de la communication, en particulier les réseaux sociaux, appelant à la participation de tout le monde pour faire barrage à ce fléau. Par ailleurs, il a indiqué que son parti organisera plusieurs conférences thématiques dans le cadre de l'application du programme du parti visant l'ouverture de débats avec des experts et les cadres du parti qui aboutiront à l'organisation de l'université d'été du parti aux alentours du mois d'août prochain. De leur côté, les intervenants ont analysé différents cas de violence contre les enfants, plus précisément les effets négatifs de ce fléau, qui nécessite la conjugaison des efforts de différents acteurs pour le contrecarrer.