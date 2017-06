RND : Soutien au Président de la République et au Gouvernement

M. Ahmed Ouyahia a réitéré son soutien au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et au gouvernement Abdelmadjid Tebboune dans la mise en œuvre du programme présidentiel. «Nous avons réitéré notre soutien au Président de la République et nous avons assuré de notre appui le Gouvernement de notre pays pour la mise en œuvre du programme présidentiel et dans toutes ses démarches, à commencer par son programme d'action qui sera présenté dans les prochains jours devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN) et ensuite devant les membres du Conseil de la nation», a affirmé M. Ouyahia, dans son allocution de clôture des travaux de la 3e session du conseil du RND. Revenant sur ses déclarations à l'ouverture des travaux que l'Algérie «a plus que jamais besoin de faire reculer le populisme et la démagogie», qualifiées par certains médias de «critique au gouvernement Sellal», M. Ouyahia a déploré l'existence de sites électroniques qui alimentent les journaux de fausses et tendancieuses informations, et les instrumentalisent. «Cette fausse interprétation pouvait être évitée, d'autant que l'allocution avait été distribuée dans les deux langues arabe et française», a-t-il estimé. «Qui sont les démagogues ? Est-ce le Gouvernement, qui a élaboré la loi de finances 2017 et la loi sur la retraite, ou ceux qui l'ont accusé d'abandon des intérêts du peuple et des droits des travailleurs? » s'est il interrogé. Il a ajouté que de plus amples détails seront donnés, lors de la conférence de presse qu'il animera au siège du parti.



Appel à une mobilisation exemplaire



Le parti a appelé ses militants et ses élus locaux et parlementaires à une mobilisation «exemplaire» pour sensibiliser la population aux enjeux de la période actuelle et pour soutenir la poursuite du redressement national. Dans sa résolution organique couronnant les travaux de son conseil national, le RND a rendu hommage à l’Armée nationale populaire, pour sa mobilisation «permanente», son engagement «exemplaire», ainsi que ses «lourds sacrifices», y compris à travers de «nouveaux martyrs du devoir national, pour garantir l’intégrité du territoire national et préserver la sécurité de la Patrie, de ses citoyens, et de son économie». Pour ce parti, la mobilisation de l’ANP et des services de sécurité doit être accompagnée d’une «vigilance permanente» de la population afin de déjouer toute «tentative d’attentat terroriste à l’intérieur et toute tentative d’infiltration criminelle de l’extérieur». Examinant la situation économique et sociale, le RND a constaté que le recul des revenus que tire le pays des exportations d’hydrocarbures s’inscrivait dans la durée, malgré les réductions d’exportations décidées et reconduites par les pays producteurs de pétrole. Il a considéré que cette situation invitait à une «accélération de la diversification de l’économie nationale et de nos exportations, telle que tracée dans le programme du Président de la République». Pour le RND, la concrétisation de cette diversification passe, notamment par «un allégement et une décentralisation des procédures liées à l’acte d’investissement dans tous les secteurs, ainsi qu’une carte politique d’orientation spatiale et sectorielle pour garantir un développement harmonieux et bien réparti à travers tout le pays». Il a estimé également que si la solidarité nationale et la justice sociale demeurent des choix «fondamentaux de notre pays, la difficile conjoncture financière actuelle plaide pour une rationalisation des subventions publiques». Le RND a également félicité, dans sa résolution, le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune et les membres de son gouvernement pour leur nomination et les assure du soutien du parti dans leur action pour la mise en œuvre du programme du Président de la République. Le parti d'Ahmed Ouyahia a réitéré au Président Bouteflika, le «soutien indéfectible» du parti et lui rend hommage pour «la sagesse avec laquelle il conduit l’Algérie dans un contexte financier national difficile et dans un environnement international complexe».



Assurer une bonne préparation aux élections locales



Le parti a demandé à ses militants de poursuivre les efforts en tenant compte du plan de charge qu’imposera la préparation et la conduite de la participation du parti aux élections locales. Dans une résolution organique ayant couronné les travaux de son conseil national, le RND a décidé que «toute consolidation nécessaire au niveau des bureaux de wilaya ou des bureaux communaux, à la lumière de l’épreuve des élections législatives, devra être parachevée avant la fin du mois en cours, de sorte à permettre une bonne préparation de la participation du parti aux élections locales». À cet effet, le parti d'Ahmed Ouyahia a enregistré «avec satisfaction» les conséquences «positives» de la décentralisation de l’élaboration des listes de candidatures aux élections législatives, au niveau des bureaux et des conseils de wilaya. Le RND a décidé que l’élaboration des listes de candidatures du parti aux élections des Assemblées populaires communales (APC) sera décentralisée au niveau des bureaux communaux du parti qui les soumettront au Conseil communal pour décision par consensus. Il a décidé également que l’élaboration des listes de candidatures du parti aux élections des Assemblées populaires de wilaya (APW) sera décentralisée au niveau des bureaux de wilayas du parti qui les soumettront au Conseil de wilaya pour décision par consensus. Le Conseil national a mandaté le secrétaire général du parti d'édicter aux structures locales du parti toute instruction complémentaire «jugée nécessaire» pour la préparation de la participation aux élections locales, dans le respect du statut et du règlement intérieur du parti ainsi que la présente résolution. (APS)