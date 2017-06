Désignation des vice-présidents de l’APN : Le FLN a une longueur d’avance

Sur les neufs postes de vice-président, quatre sont déjà pourvus par des députés FLN. Il s’agit, pour les nommer, de Djamel Bouras, Mohamed Messaoudja, El-Hadj Laïeb et d’Abdelkader Hadjoudj.

La désignation des neufs vice-présidents de l’APN demeure encore au stade de tractations entre députés issus des différentes formations politiques siégeant au sein de l’institution parlementaire. Le consensus tant souhaité et énergiquement défendu par son président M. Saïd Bouhadja n’a pas eu lieu, et cela est dû essentiellement, indique-t-on, au fait que les ambitions affichées par les uns et les autres pour les postulants aux postes de vice-président de l’APN se sont montrées, dès le départ, difficiles à satisfaire. C’est aussi le cas, croit-on savoir, pour ce qui est des commissions parlementaires où l’on évoque une rivalité être députés qui se disputent d’ores et déjà les postes à pourvoir, avec le désir de se voir nommer à la tête de ces structures.

L’installation des commissions parlementaire au nombre d’une douzaine a été reportée, faut-il le rappeler, pour l’après-18 juin, date retenue pour la présentation du nouveau plan d’action du gouvernement par le Premier ministre à l’Assemblée populaire nationale. En effet, en termes de restructuration de l’APN, c’est seulement le chapitre lié à la désignation des neuf vice-présidents de l’Assemblée qui sera donc achevé, en prévision de l’accueil du Premier ministre, M. Abdelmadjid Tebboune, qui sera accompagné assurément d’une importante délégation gouvernementale.

Pour ce même processus de désignation des vice-présidents de l’APN, il convient de mettre en exergue la volonté très consensuelle affichée par le président de l’Assemblée et sa démarche inclusive mise en évidence à l’endroit des différents partis siégeant à l’APN, ceux de l’opposition y compris. À en croire certaines indiscrétions de députés, cette démarche s’est heurtée à des oppositions aussi incertaines qu’ indécises, manifestées par les représentants de certains partis pas trop portés sur l’idée du consensus. Du coup, c’est la règle de la majorité parlementaire qui semble triompher. En effet, on apprend de sources fiables, que sur les neufs postes de vice-président, quatre sont déjà pourvus par des députés FLN. Il s’agit de Djamel Bouras, Mohamed Messaoudja, El-Hadj El-Aïb et d’Abdelkader Hadjoudj. Un seul poste de vice-président serait attribué, selon les mêmes sources, au député Smaïl Mimoune du MSP. Deux à trois autres postes sont réservés au RND, et leurs occupants seront connus à partir de ce mardi, au terme de la réunion du groupe parlementaire du parti, indique-t-on.

S’agissant des commissions parlementaires, là encore, le FLN, et par la logique de la majorité, semble bel et bien avoir une longueur d’avance sur ses concurrents. Nos sources indiquent en effet que sur la douzaine de commissions, la présidence de cinq d’entre elles est revenue au FLN. À rappeler que la journée de mardi dernier, les présidents des groupes parlementaires se sont réunis, à l'invitation du président de l'Assemblée, Saïd Bouhadja, pour se consulter sur la composition et la répartition des bureaux des commissions permanentes, avait indiqué un communiqué de l'Assemblée. «Cette réunion de consultation intervient en application du règlement intérieur de l'APN, notamment en ses articles 13 et 37», ajoute la même source. «La réunion s'est déroulée en présence du président du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale (FLN), Saïd Lakhdari, du président du groupe parlementaire du Rassemblement national démocratique (RND), Belabbes Belabbes, du président du groupe parlementaire de l'Alliance MSP/FC, Nacer Hamdadouche, du président du groupe parlementaire des indépendants, Lamine Osmani, du président du groupe parlementaire de TAJ, Mustapha Nouassa, du président du groupe parlementaire de l'Union Ennahda-Adala-Bina, Lakhder Benkhellaf, du président du groupe parlementaire du Front El-Mostakbal, Belghouti El-Hadj, du président du groupe parlementaire du FFS, Chafaa Bouaiche, du président du groupe parlementaire du Mouvement populaire algérien (MPA), Hadj Cheikh Barbara, et du président du groupe parlementaire du Parti des travailleurs (PT), Djelloul Djoudi», avait écore précisé le communiqué de l’APN.

Karim Aoudia