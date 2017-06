Algérie - France : Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian demain à Alger

Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, effectuera demain une visite de 24 heures en Algérie, a annoncé le Quai d’Orsay.

Aucun détail de la visite n’a été communiqué pour le moment par le ministère français. Le Drian était en visite en Egypte, jeudi dernier, pour aborder, entre autres, le dossier libyen qu’il a qualifié d’enjeu important. Avant Le Caire, il s’était déplacé, dimanche dernier, à Tunis. Il se rendra jeudi prochain au Sénégal et vendredi en Mauritanie, selon son agenda hebdomadaire. La visite de M. Le Drian à Alger interviendra à quelques semaines de la visite annoncée en Algérie du président français Emmanuel Macron. Un communiqué de la présidence algérienne a indiqué que le Président Bouteflika et son homologue français ont souligné, dans un entretien téléphonique jeudi, leur volonté de consolider les relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la France. Ils ont également souligné leur "détermination commune pour conjuguer leurs efforts en vue d'extirper le terrorisme de la région du Sahel". Les Présidents Abdelaziz Bouteflika et Emmanuel Macron ont procédé, par ailleurs, à un échange de vue sur la situation en Libye et au Mali.

Les Présidents Abdelaziz Bouteflika et l'ancien président François Hollande ont signé en décembre 2012, la Déclaration d'Alger pour dynamiser les relations entre les deux pays.

Un Comité intergouvernemental de haut niveau (CIHN), réunissant les deux gouvernements et co-présidé par les Premiers ministres des deux pays, a été mis en place et les décisions prises dans ce cadre sont suivies par un Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA).