À l’occasion de la fête nationale de son pays : Le Président Bouteflika félicite son homologue portugais

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue portugais, Marcelo Rebelo De Sousa, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son attachement au développement et au renforcement des relations bilatérales entre l'Algérie et le Portugal. "Au moment où votre pays célèbre sa fête nationale, j'ai grand plaisir à vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens ainsi qu'en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes souhaits de santé et de bonheur pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple portugais ami", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour vous réitérer mon attachement au développement et au renforcement de nos relations bilatérales en vue de leur conférer la profondeur et la dimension que requièrent les liens unissant nos deux pays amis", a souligné le Chef de l'Etat.



Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au Premier ministre portugais, Antonio Costa, dans lequel il lui a exprimé sa satisfaction de l'essor que connaissent les relations entre l'Algérie et le Portugal.

"La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins mes vœux de santé et de bonheur personnels et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple portugais ami", a écrit le Président Bouteflika dans son message. "Je tiens, en cette heureuse opportunité, à vous exprimer ma satisfaction quant à l'essor que connaissent les relations entre l'Algérie et le Portugal et les progrès qu'elles enregistrent dans la voie de l'approfondissement de notre dialogue politique et du renforcement de la coopération et du partenariat développés entre nos deux pays.