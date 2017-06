Lutte antiterroriste : Découverte d’une cache d’armes

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et de la sécurisation des frontières, et lors d’une patrouille menée près de la bande frontalière à Bordj Badji Mokhtar / 6e RM, un détachement de l’ANP a découvert, l’après-midi du 9 juin 2017, une cache d’armes et de munitions. Cette cache d’armes contient une mitrailleuse de type PKT, trois pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, un fusil semi-automatique de type simonov, un fusil à répétition ainsi qu’une importante quantité de munitions de différents calibres, précise-t-on de même source.

Ces résultats réalisés sur le terrain réitèrent l’engagement et la détermination des unités de l’ANP à veiller sur la sécurisation de nos frontières et à contrecarrer toute tentative visant l’intégrité et la sécurité du territoire national.



6 narcotrafiquants arrêtés et plus de 250 kg de kif traité saisis



Un détachement de l’Armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale, en coordination avec les éléments des douanes, ont arrêté, le 9 juin 2017 à Tlemcen et Nâama (2e RM), six narcotrafiquants et saisi une quantité de kif traité s’élevant à 253,5 kilogrammes, tandis qu’un autre détachement a intercepté, à Biskra (4e RM), deux personnes en possession de 1.780 comprimés psychotropes", précise la même source. D’autre part, et à Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam (6e RM) et Adrar (3e RM), des détachements de l’ANP "ont arrêté quinze contrebandiers et saisi cinq camions, un véhicule tout-terrain, 68,4 tonnes de denrées alimentaires, 22.200 litres d’huile de table, 8.000 litres de carburants et des outils d’orpaillage, tandis que 39 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Ghardaïa et Hassi Messaoud (4e RM).