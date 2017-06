Tourisme : De nouvelles conditions pour les professionnels

La gestion de la production touristique en Algérie se fait toujours d’une manière archaïque. L’amateurisme et l’improvisation caractérisent les rapports commerciaux dans ce domaine, au moment où les pouvoir publics déploient des efforts pour la réorganisation de ce secteur clé de l’économie nationale, notamment pour lui faire regagner sa place, et pour faire la promotion du tourisme en Algérie. Ainsi et selon le décret exécutif du 17 mai dernier, publié dans le Journal Officiel n° 30, la création d’agences de tourisme et de voyages est désormais soumise à de nouvelles conditions. Ce décret définit les modalités de création et d’exploitation des agences de tourisme.

Selon les termes de ce texte d’application de la loi de 1999, n’est pas exploitant qui veut. Désormais, les postulants doivent être en possession d'une licence d'exploitation délivrée par le ministre du Tourisme, après avis de la commission nationale d'agrément des agences de tourisme et de voyages. Celle-ci est elle-même soumise à des critères, parmi lesquels la condition d’âge (21 ans), l’aptitude professionnelle en relation avec l’activité touristique. En plus clair, justifier d’une licence en tourisme délivrée par un établissement d’enseignement supérieur ou soit une licence d'enseignement supérieur et une ancienneté d'une année dans le domaine du tourisme ou encore d’un diplôme de technicien supérieur en tourisme ou hôtellerie et une ancienneté d'une année.

Des jeunes formés en tourisme sont nombreux à sortir chaque année des écoles algériennes, à l’instar de l’ENST, L’ITHT de Tizi-Ouzou et de L’ITH de Boussaâda. Cette réorganisation permettra une meilleurs gestion des ressources techniques et surtout humaines. La gestion sera sûrement plus vigoureuse avec plus d’ambition et de recherche d’une jeunesse formée. Cette jeunesse pourra développer de grands projets touristiques et aider à structurer plus convenablement l’entreprise touristique.

Par ailleurs et en plus des conditions citées, le postulant doit disposer d’un local commercial doté de toutes les commodités nécessaires à l’exercice de cette activité, explique le décret exécutif. Il est également soumis à une enquête d’habilitation des services de sécurité (DGSN et Gendarmerie nationale). Pour les candidats répondant à toutes les conditions énumérées dans ce texte d’application, se verront donc délivrer la licence d’exploitation à charge pour eux d’entrer en activité dans les six mois. Le cas échéant ils sont mis en demeure de le faire sous peine de se voir retirer la licence.



Retour à l’éco-tourisme



Il ne sufi pas de dire que nous avons des potentialités, pour devenir un pays touristique, il faut le faire. Le gouvernement œuvre à développer ce secteur afin de diversifier l’économie nationale, notamment pour diminuer de la dépendance économique aux hydrocarbures. Le tourisme en Algérie est une «véritable industrie» créatrice de richesse et d’emploi. L’industrie touristique participe au développement de l’économie nationale. le gouvernement veut substituer l’or noir (pétrole) qui est périssable par l’or bleu qui est impérissable mais avec la condition d’être utilisé d’une manière rationnel sans oublier l’or vert qui représente le secteur de l’Agriculture. Il y a lieu de dire aussi, que le tourisme ne se limite pas à l’ébergement hôtelier. Il y a aussi l’hébergement par des auberges, les auberges de jeunes, tout en sachant que l’Algérie est un pays de jeunes donc il faut donner la priorité aux structures d’hébergement adressé aux jeunes avec toutefois la nécessité d’injecter à l’intérieur de ces structures tout ce dont a besoin un jeune à commencer par l’Internet. C’est la meilleure façon de faire la promotion du tourisme en Algérie. L’avenir du tourisme en Algérie est le retour à l’éco-tourisme en suivant l’exemple des autres pays du monde qui exploitent le tourisme naturel.

Kafia Ait Allouache