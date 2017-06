M. Youcef Chorfa à Aïn Defla : Attribution de 300.000 logements avant la fin de l’année

Quelque 300.000 logements tous segments confondus seront attribués avant la fin de l’année en cours à l’échelle nationale, a affirmé à Aïn Defla, le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Chorfa. «C’est un engagement pris par notre département et la levée des contraintes financières dont se plaignaient les entrepreneurs pour mener à bien leurs mission plaide fortement pour la réalisation de cet objectif à l’échéance indiquée», a affirmé le ministre au cours d’un point de presse animé à la fin de sa visite de travail dans la wilaya. De ces 300.000 logements, plus de 11.000 unités seront distribués dans la wilaya d’Aïn Defla, a relevé le ministre, félicitant au passage les autorités locales pour les efforts consentis afin que «pareille prouesse soit réalisée». Faisant état de 3 millions de logements réalisés depuis 1999, le ministre a noté que ce chiffre «traduit la volonté de l’Etat à régler un problème auquel sont confrontés de nombreux pans de la société», observant que la possession d’un logement permet au citoyen de vivre dans des conditions plus sereines. Il a toutefois subordonné la livraison des logements en cours de réalisation à l’achèvement des travaux se rapportant aux commodités les accompagnant, mettant l’accent sur l’importance d’achever les travaux d’AEP, d’électricité et de gaz. Faisant état de la faiblesse du foncier destiné à la construction, il a soutenu que la solution réside dans la construction en vertical, appelant à la valorisation de chaque mètre carré. A l’entame de sa visite, le ministre s’était rendu dans la commune d’El Attaf où il a inspecté le projet de réalisation de 1.010 logements sociaux-locatifs dont 610 sont réalisés à plus de 90 %, les 400 restants ayant atteint un taux d’avancement des travaux de 20 %. Selon le directeur général de l’Office de gestion et de promotion immobilière (OPGI), Rachid Chabor, 550 unités seront livrés d’ici le mois d’octobre prochain, faisant état de l’achèvement des travaux d’assainissement. Au chef-lieu de wilaya, le ministre a présidé une cérémonie de remise des clés à 218 bénéficiaires de logements promotionnels aidés (LPA) avant de se rendre au nouveau pôle urbain situé à l’entrée est de la ville. Sur place, il a instruit les responsables locaux du secteur à achever les travaux se rapportant à l’AEP, l’électricité et le gaz, mettant l’accent sur l’importance pour le citoyen de vivre dans des conditions de confort et de sérénité. Par ailleurs et en prévision de la prochaine année scolaire, le ministre a procédé à la pose de la première pierre de construction d’un groupe scolaire comptant 12 classes. S’agissant du logement en location-vente, le ministre a fait état du lancement d’un programme de réalisation de 6050 unités en septembre prochain, assurant que les premiers logements seront attribués à partir du mois de septembre de l’année 2018.

Dans la région de Fghaïlia, située à la périphérie d’Aïn Defla, le ministre s’est enquis du projet de réalisation de 50 logements ruraux, notant que ce type de construction favorise la stabilisation des habitants dans leurs régions respectives. A la cité Dardara de Khémis Miliana, le ministre a inspecté un projet de réalisation de 950 logements publics locatifs, procédant à la pose de la première pierre d’un groupe scolaire comptant 12 classes.