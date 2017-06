M. Abdelghani Zaâlane sur les chantiers de la capitale : Achever les gros œuvres une priorité

«L’achèvement et la mise en exploitation des gros projets, notamment ceux à caractère économique qui ont une relation directe avec le développement du pays, relèvent d’une exigence à satisfaire absolument», a insisté, hier, le ministre des Transports et des Travaux publics, qui s’est montré intransigeant sur le respect des délais de réalisation des grands projets inhérents à son secteur.

En effet, lors de sa première visite officielle sur les chantiers de la capitale, M. Abdelghani Zaâlane s’est enquis du taux d’avancement d’une série de projets d’infrastructures de base, d’un impact socio-économique certain. « On va œuvrer ensemble afin de concrétiser les orientations du Président de la République ainsi que le plan d’action du gouvernement dans les deux secteurs Travaux publics et Transports qui ont une grande importance sur le plan social et économique pour la vie de la capitale» a-t-il souligné. Visiblement très aux fait des activités de son secteur, le nouveau ministre s’est déjà rendu à plusieurs reprise sur différents chantiers depuis son installation.

Lors de sa visite, M. Zaâlane a inspecté l’état d’avancement des travaux du métro d’Alger devant relier la Place des Martyrs à la Grande Poste. Il a relevé dans ce sens que la mise en service de ce dernier tronçon de la ligne de 1.7 km est prévue pour la fin de 2017. «100 millions de voyageurs ont été enregistrés en février 2017», a déclaré le responsable affirmant que l’extension de la ligne Hai el-Badr vers Ain-Naâdja contribuera à revoir à la hausse, le nombre de voyageurs par jour, qui devrait passer de 100.000/jour actuellement, à 200.000. Ce qui est loin des 33.000 voyageurs/jour de l’année de sa mise en service, en 2011. Selon les explications données sur site, on apprend que l’exploitation de cette ligne et celle de Ain Nâadja-Hay El Badr (3.6 km) permettront l’ouverture de 5 nouvelles stations, en l’occurrence, Ali Boumendjel et la Place des Martyrs pour la première ligne, et les stations, les Ateliers, Ain Nâadja I et Ain Nâadja II, concerneront la deuxième ligne. Après la mise en service des deux nouvelles extensions à la fin 2017, le métro de la capitale couvrira une distance de 18 km. Ces nouvelles lignes s'ajouteront donc aux trois autres déjà en service qui sont la Grande Poste-les Fusillés, les Fusillés-Haï El Badr et Haï El Badr-El Harrach.



Nouvelle aérogare internationale d’Alger : 70% d’avancement



M. Zaâlane s’est rendu également sur le site de réalisation du projet d’extension de l’aéroport international d’Alger Houari-Boumediene, lequel permettra une fois réceptionné en 2018, de transporter jusqu’à 10 millions de voyageurs par an. «Le taux d’avancement de ces travaux d’extension (20 hectares) est estimé actuellement de 70%» a-t-il dit. «La nouvelle aérogare internationale d’Alger sera réceptionnée dans les délais impartis, à savoir la fin 2018. La future infrastructure aura une capacité de 10 millions de passagers par an et sera conforme aux standards internationaux», affirmant que cette nouvelle infrastructure va devenir un hub régional et continental de transit de voyageurs et un trait d’union entre l’Afrique, l’Europe, l’Amérique et d’autres destinations. «La nouvelle aérogare d’Alger qu’on veut un hub aérien sera sera dotée de toutes les infrastructures d’accompagnement, en Catering, en fret et en hébergement, lui permettant d’être conforme aux standards internationaux» a-t-il révélé. Rappelons dans ce contexte que le coût de la réalisation s’élève a 74 milliards de dinars, le nouvel aéroport sera doté d’un parking d’une capacité de 4500 véhicules, 3 hangars d’avion et des pistes s’étalant sur 424.000 m², ainsi que 120 points d’enregistrement et 84 guichets de contrôle. Par ailleurs, le ministre des Travaux publics a visité le projet de réalisation d’une route (issue) reliant Oued Ouchayah à Baraki via un grand pont. Ce projet facilitera, selon lui, l’accès à l’aéroport, et la sortie directement vers Birtouta et la RN 1.

Il a également inspecté le projet relatif à l’aménagement de la baie d’Alger (Sablettes), qui sera équipée d’un parking de voitures destiné aux visiteurs de cette Promenade. Ce parking réalisé sur une superficie de 47.000 m² sera élargi pour recevoir 1.200 véhicules.

Le premier responsable des Transports a inspecté, en outre, les projets du Métro vers l’aéroport international d’Alger, Houari Boumediene. Le taux d’avancement de l’extension du Métro d’Alger reliant El Harrach-centre à l’aéroport international d’Alger qui s’étale sur 9.5 km comprenant 9 stations est estimé à 35% depuis son lancement (14 mois).

La réception de ce projet est prévue au plus tard pour la fin de 2019 ou le début 2020. Accompagné du wali d’Alger Abdelkader Zoukh, La délégation s’est également déplacée vers d'autres projets s'inscrivant dans le cadre de l'aménagement et de la réhabilitation de la capitale, notamment dans les communes de Bouzaréah, Bir Mourad Rais, Baraki, Dar El Beida et Hussein-Dey. «Des projets d’envergure qui vont permettre à Alger de se hisser aux standards des grandes mégapoles dans le monde» a affirmé M. Abdelghani Zaâlane

Sarah A. Benali Cherif