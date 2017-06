Application du programme de préparation au combat : Atteindre la performance opérationnelle

Le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a réitéré, hier, au premier jour de sa visite de travail et d'inspection dans la 1re Région militaire, l'attachement du Haut Commandement de l'ANP à l'application du programme de préparation «qualitative et efficace» au combat des unités. À l'entame de sa visite, le général de corps d'Armée a procédé à l'inspection de la 12e Division d'infanterie mécanisée à Djelfa où il a suivi, après la cérémonie d'accueil, en compagnie du général major Habib Chentouf, commandant de la 1re Région militaire, une retransmission en direct du champ de tirs et de manœuvres, d'un exercice de tirs réels, exécuté par une unité organique de la Division, et ce dans le cadre du suivi de la concrétisation du programme de préparation au combat pour l'exercice 2016-2017. Le chef d'état-major de l'ANP a suivi, par la suite, un exposé présenté par le commandant de la Division sur cette grande unité qui revêt une importance vitale parmi le corps de bataille de l'ANP. Il a donné, à ce égard, des orientations et des recommandations portant sur «la nécessité de pérenniser les efforts soutenus afin d'aboutir à une parfaite performance opérationnelle adaptée à la nature des missions assignées». Gaïd Salah a tenu, par la même occasion, une rencontre avec les cadres et les éléments de la Division où il a prononcé une allocution d'orientation, suivie par tous les personnels de la Région par visioconférence, dans laquelle il a rappelé «les grands efforts fournis par l'ANP, aux côtés des différents corps de sécurité, en vue de faire prévaloir la sérénité et la stabilité pour notre patrie et notre peuple». «C'est un grand honneur pour l'Armée nationale populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, d'être, avec le soutien et sous les orientations de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, protectrice du legs de nos valeureux Chouhada et à la hauteur des exigences du devoir national et de la responsabilité de la défense de la patrie, et de garantir les facteurs de son unité et la sauvegarde de ses ressources, sa souveraineté et sa libre décision», a affirmé Gaïd Salah. Le général de corps d'Armée a rappelé, en outre, «les mesures prises durant ce mois béni de Ramadhan, pour permettre au peuple algérien d'observer son devoir de jeûne dans un climat de quiétude et de sécurité». Le général de corps d'Armée a réitéré, à cette occasion, «le grand intérêt qu'attache le Haut Commandement de l'ANP à l'application entière et totale du programme de préparation qualitative et efficace au combat des unités», précisant qu'une telle mission «mérite l'acquisition de tous les facteurs de la force, une stratégie que nous, au sein de l'Armée nationale populaire, avons estimée à sa juste valeur, et considéré que la préparation au combat, au sens global et complémentaire, est le passage principal par le biais duquel s'ouvrent les horizons à la réalisation du développement souhaité et de l'état-prêt aspiré afin d'atteindre la performance opérationnelle et combative qui s'adapte à la nature des missions assignées». «Ainsi, nous considérons que la 12e Division d'infanterie mécanisée est l'une des grandes unités de combat, digne de réaliser davantage de maturité opérationnelle et de virtuosité combative», a-t-il fait valoir. (APS)