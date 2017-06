Réunion ministérielle Afrique - pays nordiques : M. Messahel expose la vision de l’Algérie sur la paix et la sécurité

L'Algérie «a toujours plaidé en faveur d'un système commercial multilatéral ouvert, fondé sur des règles claires, et non discriminatoires permettant de générer la croissance et de véhiculer le développement, de même qu'elle s'est, de tout temps, prononcée pour la préservation du dynamisme du commerce et des investissements productifs, pour contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et assurer une croissance économique équitable et bénéficiant à tous».

M. Abdelkader Messahel, ministre des Affaires étrangères, a pris part à la 16e réunion ministérielle Afrique-Pays nordiques qui s’est tenue vendredi et hier à Abuja (Nigeria). Cette réunion, qui regroupe les ministres des Affaires étrangères de quinze pays africains et des cinq pays nordiques, s’est tenue sur le thème «Assurer un développement durable à travers l’investissement». Ce Forum a constitué un cadre d’échange de vues et d’expériences sur des questions concernant la paix et la sécurité, le développement durable et le partenariat entre les pays nordiques et l’Afrique. Dans le cadre de sa thématique principale, cette rencontre a abordé quatre sous-thèmes importants relatifs à la paix et à la sécurité, la promotion du commerce et de l’investissement, la coopération dans le domaine de l’agriculture et de l’industrie minière, ainsi que l’égalité du genre et des droits de l’homme. À l’issue de cette rencontre, «les ministres ont arrêté un certain nombre de mesures à même de renforcer la coopération qui existe entre les deux ensembles en vue de faire face aux défis communs liés à la paix et au développement durable». En marge de ce Forum, M. Messahel a eu des entretiens bilatéraux avec certains chefs de délégations participantes.

M. Messahel a souligné, lors de cette réunion, l'importance du commerce et de l'investissement comme outils de développement permettant d'augmenter la croissance économique et de réduire la pauvreté, même s'ils ne constituent pas une panacée pour remédier à toutes les difficultés que connaissent les pays en développement. M. Messahel a rappelé que l'Algérie «a toujours plaidé en faveur d'un système commercial multilatéral ouvert, fondé sur des règles claires, et non discriminatoires permettant de générer la croissance et de véhiculer le développement, de même qu'elle s'est, de tout temps, prononcée pour la préservation du dynamisme du commerce et des investissements productifs, pour contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) et assurer une croissance économique équitable et bénéficiant à tous». Le ministre des Affaires étrangères a indiqué, en outre, que l'Algérie «a résolument opté pour le choix de la diversification de son économie et de ses exportations, pour s'affranchir de sa dépendance aux hydrocarbures. Diversifier l'économie se présente ainsi comme le principal défi à relever, intégré au plan 2015-2019», a-t-il précisé. À ce titre, il a fait remarquer que cet objectif «devra assurément bénéficier du développement infrastructurel important qu'a connu l'Algérie, ces dernières années, à la faveur d'investissements publics importants financés sur fonds propres, ainsi que du développement enregistré dans divers secteurs de l'économie nationale et l'émergence d'un secteur privé aux capacités grandissantes, à la mesure de l'évolution de son niveau d'investissements et de son savoir-faire». M. Messahel a, par ailleurs, fait part du «cadre économique solide dont dispose l'Algérie actuellement, qui permet le développement économique et la mobilisation de l'investissement, ainsi que l'essor durable des activités industrielles et commerciales, pour que soient possibles la mise en œuvre d'une stratégie d'industrialisation et toutes les politiques d'ajustement qui doivent être mises en place pour assurer cet essor». Dans ce cadre, il a informé les participants des réformes engagées par les autorités algériennes pour «améliorer les dispositifs relatifs à l'investissement et à l'amélioration du climat des affaires, illustrées par la promulgation du nouveau code de l'investissement de 2016, ainsi que la liberté d'investissement et de commerce, et la responsabilité de l'État dans l'amélioration du climat des affaires, des aspects qui ont été constitutionalisés dans la nouvelle Loi fondamentale du pays, permettant ainsi une nette croissance des IDE en 2016 et une meilleure organisation du commerce extérieur».



Promotion des droits de l’homme et égalité du genre : des avancées notables



M. Messahel a, en outre, mis en exergue les avancées réalisées par l'Algérie en matière de promotion des droits de l'homme et de l'égalité du genre. «l'Algérie qui a placé, a-t-il dit, la dignité de l'homme au cœur de son combat libérateur, ne peut rester insensible aux aspirations légitimes de ses citoyens», relevant, à cet égard, que «des efforts louables ont été déployés pour permettre à la femme d'assumer dignement le rôle qui est le sien dans la société». Le ministre a souligné, également, que «les réformes politiques et institutionnelles initiées par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, depuis 2011, ont largement consolidé de tels efforts en leur donnant un contenu concret à la mesure des aspirations de la femme algérienne». Il a fait remarquer, à ce propos, que la Constitution de 2016 «souligne avec force l'attachement de l'État à la promotion de la parité entre les hommes et les femmes sur le marché de l'emploi et à l'accès des femmes aux responsabilités dans les institutions et administrations publiques». Le ministre a cité également la loi organique 12-03, adoptée en 2012, qui fixe les modalités de représentation des femmes dans les Assemblées élues, rappelant que ce texte a permis «une entrée en force des femmes dans les Assemblées élues, et en particulier à l'Assemblée populaire nationale, au sein de laquelle la femme occupe actuellement 126 sièges». Cette représentation, a-t-il rappelé, «était encore plus élevée dans la précédente législature, avec 146 femmes députés sur les 462 que comprend la chambre basse du Parlement, avec un taux dépassant 31%, alors que ce même taux n’était que de 8% en 2007». Pour leur part, les ministres africains participants ont rappelé «les progrès réalisés par l'Afrique en matière d'autonomisation de la femme, illustrés par l'insertion en bonne place des questions d'égalité du genre et de promotion des droits de l'homme dans le cadre de l'Agenda 2063, qui pose les jalons d'un développement cohérents et inclusifs du continent africain». À cette occasion, les ministres «se sont accordés à renforcer davantage la coopération dans ce domaine».



« L’Afrique continue à faire face à des défis sécuritaires qui entravent son émergence et compromettent ses projets ambitieux de développement »



Lors de son intervention, le ministre a exposé la vision de l'Algérie sur les questions de paix et de sécurité, et marqué sa disponibilité à partager son expérience en matière de lutte antiterroriste, de déradicalisation et de réconciliation nationale. M. Messahel a exposé le point de vue de l'Algérie quant aux problèmes de paix et de sécurité que connaît le continent africain. Dans son intervention, il a mis en exergue l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, rappelant que l'Algérie, «qui a longtemps souffert de ces fléaux, a su, grâce à une stratégie incluant tous les acteurs nationaux et sous l'impulsion du Président de la République, réaliser d'importants succès dans la déradicalisation et conforter sa démocratie en tant qu'antidote au discours radical qui produit et nourrit l'extrémisme violent, comme elle a fait également de la réconciliation nationale, l'un des piliers majeurs de sa politique de sortie de crise et de consolidation institutionnelle, vecteur essentiel à même d'assurer, dans une Algérie apaisée, les conditions optimales du développement et de la paix sociale». Le ministre a, en outre, souligné que «l'Algérie, forte de ces succès qui lui ont permis de retrouver sa stabilité, vecteur essentiel pour le développement et le renforcement de la cohésion nationale, est prête à partager son expérience avec tout pays confronté à ces menaces et qui se trouve à la recherche de solutions pour sortir du cycle violent de la terreur». En ce qui concerne l'Afrique, il a relevé «les avancées notables enregistrées par le continent dans le cadre de la mise en œuvre de son vaste programme de développement durable, réalisant ainsi des progrès indéniables au plan de la consolidation institutionnelle, de la bonne gouvernance politique et économique, et du respect des droits de l'homme».

La situation sécuritaire fragile qui prévaut dans la zone sahélo-saharienne et ses implications graves sur la stabilité de toute la région, notamment les crises que connaissent le Mali et la Libye, ainsi que l'impasse marquant le processus au Sahara occidental», M. Messahel a également souligné que «l'Afrique continue, malgré ces acquis importants, à faire face à des défis sécuritaires qui entravent son émergence et compromettent ses projets ambitieux de développement». À ce titre, il a rappelé «la situation sécuritaire fragile qui prévaut dans la zone sahélo-saharienne et ses implications graves sur la stabilité de toute la région, notamment les crises que connaissent le Mali et la Libye, ainsi que l'impasse marquant le processus au Sahara occidental», de même qu'il a mis un accent particulier sur la menace persistante du terrorisme qui sévit dans cette région, avec des risques d'extension au reste du continent et une corrélation avérés avec le crime transfrontalier organisé, notamment le trafic de drogues, d'armes et de personnes. «Ces menaces sont à l'origine d'un déplacement interne des populations, voire des flux migratoires massifs vers les pays voisins et vers l'Europe, donnant lieu à des crises et drames humanitaires auxquels le monde a assisté en 2015 et en 2016 en Méditerranée», a ajouté le ministre. M. Messahel a, en outre, souligné les actions résolues de l'Union africaine pour contribuer au règlement des conflits et des crises qui secouent le continent, et les mécanismes dont elle s'est dotée pour répondre efficacement aux défis en matière de paix et de sécurité, en particulier la Force africaine en Attente-FAA, dont le processus d'opérationnalisation totale est en cours, ainsi que l'organe de coopération policière, AFRIPOL dont le siège est à Alger. Il a rappelé, dans ce cadre, les efforts de l'Algérie dans le cadre de la résolution des crises et des conflits en Afrique. M. Messahel a appelé, par la même occasion, les pays nordiques à accompagner l'Afrique dans ses efforts de développement au service de la paix et de la stabilité. (APS)